Otero reivindica la gestión del PP en su despedida tras 8 años de gobierno

Sr. Otero, creo que no ha sido un alcalde que se recordará en Bembibre, todo lo que Ud. ha resumido, salvo dos cosas son a futuro, parte de ellas del antiguo regidor, pero ójala Bembibre no se arrepienta de la elección que ha hecho. Lo que si me pregunto son las buenas intenciones de los políticos cuando aceden o abandonan el cargo, , pero en su caso Sr. otero, tenemos el IBI de los caros de España, lo del agua mejor no nombrarlo y encima esa calidad de agua, la Casa Villarejo, en fin mejor no comentar, como la que querian comprar del notario, en fin ¿ Quien o quienes se han beneficiados de estas dos legislaturas?, veremos como acyua el nuevo equipo y les seguiremos