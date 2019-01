Patrimonio autoriza medidas urgentes de consolidación en el castillo de Vega

dl | Ponferrada

La Comisión de Patrimonio de la Junta autorizaba ayer el proyecto básico y de ejecución de las medidas urgentes de consolidación para la seguridad en el Castillo de Sarracín, en la localidad berciana de Vega de Valcarce. Este proyecto incluye el desbroce y limpieza general, la ejecución de los dos forjados de madera, el de la parte este y el de la parte oeste, y la reparación del ‘buzón matafuego’; y la consolidación y nivelación de los muros. Eso sí, sin recrecer los mismos, no realizando reconstrucciones que no estén avaladas por estudios históricos y arqueológicos que no sean necesarias para la estabilización de los paramentos. La autorización de la reparación de elementos singulares como puertas, ventanas, saeteras y demás queda condicionada a la presentación de documentación técnica que permita identificar su disposición original y morfológica.

Para otro lugar de la comarca del Bierzo, en Peranzanes se ha aprobado las obras de restauración de cabañas en el Castro de Chano, Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica, con la prescripción de que se deberá comunicar al Servicio de Cultura con al menos diez días de antelación el día de inicio de los trabajos, con la finalidad de llevar a cabo una supervisión de las mismas por parte del arqueólogo del servicio. La intervención, que se llevará a cabo en todas y cada una de las trece cabañas, parte de un análisis pormenorizado de los problemas que presentan y consiste en reconstruir diversos paños que presentan pérdidas de mampostería, desmontándolos previamente, reposición de la coronación de los muros que muestran desprendimientos con caída de la última o últimas hiladas. Se repondrá mediante, ya sea una pieza que abarque la anchura del muro o dos superpuestas, sustitución de los marcos de madera de alguna de las puertas de acceso al interior de las cabañas, impermeabilización de su coronación para impedir que el agua penetre en su interior, eliminación de morteros de cemento y sustitución por un mortero realizado con cal hidráulica y arena de grano fino con un pigmento ocre, que no quedará a la vista. «Los vasares existentes en el interior de las viviendas serán restaurados colocando una sola pieza que los cubra o dos superpuestas, con pendiente para evacuar el agua», dice la Junta.