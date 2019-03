La plantilla de la embotelladora retoma la protesta para salvar la planta

m. Á. cebrones | FOLOGOSO

Los 16 empleados de la embotelladora de Agua Vitaminada N1 en Folgoso de la Ribera retomaron ayer las movilizaciones puestas en parcha desde que el pasado 8 de noviembre recibieran un mensaje en el que se les comunicaba que habían causado baja en la Seguridad social. Los trabajadores iniciaban la concentración con un llamamiento claro: «Queremos gritar al Bierzo que Esta empresa se puede abrir, tiene viabilidad y queremos puestos de trabajo para el Bierzo».

Tras diversas reivindicaciones y litigios, según aseguraba en nombre de los trabajadores Carmen González «nosotros ya hemos pasado al paro desde enero, aún se nos deben las nominas de septiembre, octubre y parte de noviembre, suponemos que pasaremos al Fogasa para el despido improcedente que señaló la jueza, pero lo que realmente queremos es que se retome la actividad en la planta». Y es que quienes han trabajado en la planta los últimos años aseguraban que no sólo que es viable el funcionamiento de la misma, si no que tiene más capacidad de trabajo. «Llegó a contar con 50 trabajadores y naturalmente que eso es recuperable». La solución sin embargo pasa en primer lugar por la mano del juez que lleva el caso contra uno de los titulares de la embotelladora, actualmente en prisión. «No podemos hacer nada mientras que el Juez de la mata no mueva ficha. Mientras el juez no nombre un administrador no se puede hacer nada, hay gente que la quiere comprar y no puede», señalaba Carmén González apuntando que el valor de la planta «ronda los siete millones de euros».

Con tal situación los ex trabajadores de la embotelladora hacían un llamamiento a las administraciones y los políticos para que les apoyen en su reivindicación. «Hay qie pedir que la Junta de Castilla y León o estos políticos que tanto quieren hacer por el Bierzo, que tanto salen en los medios de comunicación solo para salir por su cara bonita, pues si hay que ir a Madrid habrá que ir y decírselo a la cara al juez De la Mata, que es quien tiene que mover ficha».

Aseguran que mantendrán movilizaciones de reivindicación aunque aún no tienen estipulado calendario.