La plantilla de Roldán inicia sus protestas con la sombra de la huelga

En una protesta laboral no puede faltar una pancarta, a modo de bandera y parapeto, y una ristra de petardos para hacer ruido. La consigna con la amenaza de ir a la huelga si el asunto no se arregla. Y cierto aire de fiesta entre los concentrados que no está reñido con la seriedad de sus peticiones.

Todo eso estuvo ayer presente a las puertas de la factoría de Aceros Roldán en Santo Tomás de las Ollas, donde un nutrido grupo de trabajadores inició a la una de la tarde las movilizaciones para reclamar a la dirección de la fábrica que establezca una prima única y que toda la plantilla se beneficie por igual de la productividad de la empresa. El sistema actual de primas «ni es justo, ni igualitario», explicaba a las puertas del centro de trabajo el presidente del comité de empresa, Miguel Ángel Arias, después de recordar que el complemento salarial por productividad que reciben en Roldán depende del puesto que ocupe cada trabajador, a pesar de tratarse de un trabajo colectivo. «No todo el mundo puede ganar el mismo dinero», se quejó.

Hartos de que la dirección haya tratado de negociar acuerdos individuales, los miembros del comité insisten que el órgano de representación de los 415 trabajadores de la plantilla debe ser quien negocie la implantación de una «prima única» en Roldán. La de ayer fue la primera de una serie de movilizaciones —la concentración estaba convocada de una a cuatro de la tarde— que de no alcanzarse un acuerdo desembocarán en una asamblea de trabajadores donde se planteará al posibilidad de ir a la huelga y qué tipo de paro se convoca. «Esperemos que no haya que llegar a eso», aseguró ayer el presidente del comité. Y el margen de plazo antes de convocar la asamblea «será muy corto», añadió.

De momento, el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) de la Junta de Castilla y León volverá a acoger el próximo día 24 un nuevo encuentro entre el comité y la dirección de Aceros Roldán, empresa del grupo Acerinox, en busca de un acuerdo que evite la escalada en la conflictividad laboral ante la firma de acuerdos individuales de primas con algunos trabajadores.

«Las diferencias salariales no pueden estar en las primas», insistió Arias antes de colocarse de nuevo al otro lado de la pancarta. «¡Si esto no se arregla, huelga, huelga huelga!», gritó alguien desde un megáfono. Sonó entonces un petardazo, como en las últimas protestas mineras. Se oyeron algunas risas. Y por si no quedaba claro hasta dónde llega el enfado de los trabajadores de Roldán, el del megáfono dejó un aviso en el aire: «Esto no es una broma. Esto va en serio», dijo.

El siguiente petardo sonó aún más fuerte.