La Plataforma Sanitaria achaca las bajas de médicos a la sobrecarga de trabajo

La Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana atribuyó, ayer, el número de bajas que soporta la Atención Primaria a una excesiva sobrecarga de trabajo y a unas condiciones laborales que son las que, realmente, están provocando que no haya profesionales sanitarios que quieran trabajar en la comarca. Es decir, que si faltan médicos de los que poder tirar para cubrir bajas, permisos y vacaciones en los centros de salud no es porque no los haya a nivel nacional, sino porque los que están disponibles prefieren territorios fuera de Castilla y León. «Muchos facultativos se van a otras comunidades donde se les ofrecen mejores condiciones», aseguró Pilar Martín Coruña.

Ella misma citó dos ejemplos recientes de abandono de plaza por la sobrecarga laboral que se han producido en el centro de salud de Pico Tuerto (Ponferrada). «Una médica renunció a la plaza por exceso de trabajo y la persona que vino a sustituirla ha renunciado también hace un par de días», se lamentó Coruña, denunciando que «la situación es terrible» y que «prácticamente en todos los centros de salud hay profesionales de baja por sobrecarga y estrés».

Si el panorama actual de la Atención Primaria en el Bierzo ya es delicado, el horizonte no permite vislumbrar nada mejor, sino todo lo contrario, a tenor de las jubilaciones que se avecinan. «Esta situación va a empeorar porque en sólo un año se van a jubilar unos cien facultativos en toda Castilla y León», afirmó Coruña.

La falta de médicos, tanto en los centros de salud como en el hospital, es uno de los problemas más graves que vive la sanidad berciana; pero hay otros latentes, como las listas de espera, cuya reducción sigue siendo uno de los principales caballos de batalla pese a los datos de reducción ofrecidos por la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo. Cifras que la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública cuestiona, como ya lo han hecho otros agentes políticos y sociales. Hay dudas sobre si los números publicados por Sacyl son reales respecto a las listas de espera para intervenciones quirúrgicas pero, sobre todo, hay dudas con los datos relativos a la demora para consultas externas y pruebas.

«Las listas de espera quirúrgica son las únicas que se controlan, pero no hay listas de espera que nos demuestren nada en pruebas diagnósticas», aseguró Martín Coruña, explicando que el problema, en este caso, es el tiempo que aguarda un paciente entre que el especialista le pide una prueba diagnóstica hasta que se la hacen y, después, le vuelven a ver en consulta. «Puede pasar hasta un año, ese es el verdadero problema».

QUÉ LE PIDEN A LA MINISTRA

Tras el encuentro mantenido con la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública dio a conocer ayer la lista de acciones que, a su entender, debe acometer cuanto antes el Ministerio y así se lo ha trasladado a su titular: limitar la externalización de intervenciones por ley y, también por ley, determinar los mínimos que ha de cumplir la sanidad, como el número de camas en función de la población; así como crear una oficina dirigida desde el propio Ministerio para controlar los datos de espera y que, así, «deje de haber suspicacias de que se las inventa el consejero», dijo el portavoz de la Plataforma, Plácido Martínez.

MANIFESTACIÓN EN VALLADOLID

La Plataforma Sanitaria hizo un llamamiento a la ciudadanía berciana para que acusa, masivamente, a la manifestación que se celebrará el sábado 26 en Valladolid. Una manifestación en defensa de la sanidad que, el pasado año, reunió a 50.000 personas. Varios partidos políticos, sindicatos y ayuntamientos fletarán autobuses. De Ponferrada partirán a las 8.00 horas y se ha establecido un número de teléfono (659175677) para inscribirse, así como para apuntarse como voluntario.