La población de Ponferrada desciende por debajo de los 65.000 habitantes

¡Es que la recuperación económica que nos venden no es tal! Esos datos lo reflejan claramente: En esta provincia ni ha pasado la crisis, ni hay más trabajo que en hostelería, muy escaso y mal pagado, y el tejido industrial es el que es, en el caso del Bierzo, meramente residual. El detalle de ver los bares llenos, ¿nadie se ha parado a pensar si esas personas que llenan los bares no será esa su única forma de ocio? Es decir, ¿gente que luego no va de vacaciones, ni de fines de semana, si no que salir de bares de vez en cuando es lo único que puede permitirse? Por eso que los bares estén llenos no es un baremo fiable para evaluar la realidad económica. Por otra parte, la gente se marcha porque aquí no hay oportunidades, el que vino de fuera vino a buscarse la vida, si el trabajo se acaba aquí, se marcha a donde lo haya y punto, estando a miles de kilómetros de sus familias les da igual vivir aquí que en cualquier otro lado. Lo triste es que se vayan los jóvenes a buscarse fuera lo que aquí no hay, y que solo vuelvan de visita. Nos quedamos sin futuro.