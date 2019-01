Ponferrada aprueba el pago de 1,3 M para cubrir el déficit del transporte urbano

El Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada dio luz verde, en la última sesión del año, a la liquidación del contrato con la empresa que gestiona los autobuses urbanos y que, de momento, seguirá prestando el servicio por una cuestión de «interés público». El Consistorio abonará a la concesionaria más de 1,3 millones de euros que permitirá pagar los salarios de los trabajadores y, al tiempo, inicia el proceso para decidir cómo se gestionará el servicio: si se municipaliza o si será gestionado por un tercero pero dependiente del Ayuntamiento.

Fueron estos los principales acuerdos adoptados en el Pleno que se celebró el día de Nochevieja. Con la abstención de USE-Bierzo, la Corporación municipal acordó también crear una comisión de estudio que, en el plazo de seis meses, deberá determinar cuál es la mejor forma de gestión del servicio de transporte urbano. Estará presidida por la propia alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, y contará con representación de los siete grupos políticos y la asistencia técnica de siete funcionarios municipales. Por lo tanto, a partir de ahora, el Ayuntamiento se fija el horizonte de seis meses para tomar la decisión definitiva.

El pago del déficit del trasporte urbano por 1,3 millones de euros salió adelante con los votos a favor del cogobierno de PP y Coalición por el Bierzo (CB). El resto de grupos se abstuvo. El PSOE justificó su decisión diciendo que «lo hacían para evitar perjuicios a los trabajadores» y similar fue la intervención del portavoz de USE. Por su parte, Ponferrada en Común (PeC) y Ciudadanos (Cs) no se pronunciaron decidieron no pronunciarse al respecto y el portavoz del Partido Regionalista del Bierzo (PRB), Tarsicio Carballo, consideró que esta solución «llega tarde» y aprovechó para criticar nuevamente la gestión de la alcaldesa. Unas críticas que rechazó el portavoz de CB, Pedro Muñoz, que recordó la celebración de hasta 23 comisiones informativas para solucionar este problema y que los grupos de la oposición suman más concejales.

Itinerarios sefardíes

La gestión del servicio de transporte urbano de Ponferrada ocupó la mayor parte de la sesión plenaria celebrada el lunes, pero antes de que los grupos entraran en el debate de este asunto, el Pleno dio luz verde, con el voto en contra del PSOE, a la adhesión de Ponferrada a la recién creada Asociación de Itinerarios Sefardíes de Castilla y León. Su portavoz, Olegario Ramón, consideró que formar parte de este colectivo no tiene sentido, ya que aquí no quedan vestigios judíos.