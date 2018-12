Ponferrada aprueba la planificación urbana del solar del viejo Carrefour

maría carro | ponferrada

El Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó, ayer, el plan especial de reforma de la parcela donde se ubicaba el antiguo Carrefour. Es el primer paso para poder redefinir este espacio urbano de cara a construir en el mismo tanto el sonado edificio sanitario de usos múltiples, como una sede para el Consejo Comarcal del Bierzo, un centro cívico y tres bloques de viviendas, además de espacios públicos y una zona verde. Todo ello valorado en 20 millones de euros. PSOE, Coalición por el Bierzo (CB), Ciudadanos (Cs) y Ponferrada en Común (PeC) votaron a favor de la aprobación del planeamiento urbanístico presentado por el equipo de gobierno, eso sí, con reticencias y dudas sobre la viabilidad del proyecto. Por su parte, USE y PRB se abstuvieron, sosteniendo, en ambos casos, que el diseño no es el deseable y apuntando, en el caso de la formación de Folgueral, a un futura especulación urbanística.

Las principales dudas manifestadas por el conjunto de la oposición están relacionadas con la inexistencia de un convenio firmado y real que garantice que la Junta de Castilla y León va a llevar a cabo las inversiones anunciadas. El edificio de usos múltiples sanitario es, para todos, una necesidad; pero lamentan que el Ayuntamiento no haya arrancando, aún, un compromiso por escrito y se agarran a un proyecto del pasado, el prometido edificio administrativo que se iba a construir en La Rosaleda, para recordar que no es la primera vez que la Administración autonómica se echa atrás.

«A mí me gustaría que usted dijera que no vamos a estar 20 años esperando a que se ejecute este proyecto. Le pido que sean capaces de arrancar un compromiso de la Junta, no ya para elaborar un presupuesto, sino de inversiones reales», dijo el portavoz del CB, Pedro Muñoz. Y es que, de momento, lo único comprometido por la Junta son 300.000 euros para la redacción del proyecto.

«Seamos rigurosos y exigentes, atémoslo bien, hagamos un convenio», aseguró el portavoz socialista, Olegario Ramón, que también echó en falta un estudio de sostenibilidad económica «realizado por los servicios económicos» y otro de movilidad. Precisamente, en la sostenibilidad económica hizo hincapié la concejal de Cs Ruth Santín, poniendo también en duda la realidad de las inversiones. «No hay ningún compromiso formal por parte de las consejerías de Sanidad y Hacienda», dijo también el portavoz de PeC, Miguel Ángel Fernández.

Ante todas las dudas de que realmente vaya a ejecutarse el proyecto, la propia alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, tomó la palabra para asegurar que buscará un acuerdo por escrito con la Junta y que, en caso de que «no se llegara a construir el centro sanitario en un período prudencial, esos terrenos deberán revertir al Ayuntamiento».

Otro de los asuntos que unió a la oposición en el debate de este punto plenario fue el vídeo promocional que ha presentado el equipo de gobierno a diferentes asociaciones y colectivos ciudadanos para explicar el proyecto planteado para el solar del viejo Carrefour. La mayoría lo consideran una herramienta propagandística a las puertas de las elecciones y eso no gusta. «Se ha sufragado con dinero público un vídeo para presionar la voluntad de decisión de los representantes de la ciudadanía. Creo que ha sido un error», dijo el portavoz del PSOE.

Frente a los factores negativos, la necesidad de construir un centro sanitario como el previsto y de dotar de utilidad a ese espacio urbano en pleno centro de Ponferrada, también con la idea de unir una ciudad que ahora mismo está dividida en dos, integrar el barrio de La Rosaleda, fueron consideraciones apuntadas por la mayoría de los grupos de la oposición. «Pensando en la ciudadanía vamos a apoyar la propuesta», dijo Ramón. «Es un proyecto de ciudad», añadió la alcaldesa.