Ponferrada condena al expolio y al olvido las inversiones en la estación del Morredero

MANUEL FÉLIX | EL MORREDERO

La estación de montaña del Morredero languidece a pasos agigantados y está siendo pasto de la actuación de los vándalos, ladrones y el olvido de los responsables de la Administración pública. Estas instalaciones, propiedad del Ayuntamiento de Ponferrada, se encuentran completamente abandonadas después de gastar en ellas dinero público. El último remonte estrenado supuso una inversión de 102.172 euros pagados por la empresa municipal ponferradina Pongesur. Una instalación nueva que ha perdido ya cableado eléctrico, debido a la actuación de la rapiña para revender el cobre.

En una visita a las instalaciones realizada hace unos días llama la atención los destrozos en una de las casetas situada junto al último remonte construido. Dentro hay un generador eléctrico que funciona con gasóleo. También cuadros eléctricos destrozados, al igual que el depósito de combustible, visiblemente vacío. Todo un revoltijo de material sin uso ni custodia.

Lo mismo sucede con la zona que en su día ocupó la cafetería, en donde se puede leer aún (con la tipografía ya casi borrada) un cartel que dice que es propiedad del Ayuntamiento de Ponferrada. La terraza de madera se está viniendo abajo. Los maderos llevan ya tiempo desconchados y ahora mismo son pasto de las zarzas sin que desde el Ayuntamiento se ponga remedio. Las vacas pastan a sus anchas en la zona y el monte bajo de alta montaña crece y ha tupido el trazado de las pistas de esquí fuera de uso.

Mucho se ha hablado y escrito de la estación de montaña ponferradina, del Morredero. La crisis económica se llevó por delante el proyecto de llegar con una línea eléctrica y también construir una estación en condiciones que pudiera actuar al menos como la de Leitariegos. El proyecto topó además con los problemas burocráticos de la calificación del suelo y también de la oposición de colectivos ecologistas, dado que la zona cuenta con protección ornitológica.

Cierre de bares

San Cristóbal de Valdueza creció a la sombra de aquellos planes de desarrollo turístico, y ahora, no hay más que darse una vuelta por el pueblo para comprobar que han cerrado hasta el bar de siempre que acogía a los visitantes en la plaza principal. Preguntados algunos vecinos en la calle (prefieren que no se publique su nombre) sobre la situación, su respuesta es de lamento, queja y reivindicación. Entienden que el Ayuntamiento de Ponferrada y también la Diputación no puede dejar en el abandono lo existente allí arriba, a 1.760 metros de altitud, según reza en el cartel situado junto a la destrozada carretera que comunica Ponferrada con La Cabrera hacia Corporales, Truchas, Odollo o La Baña.

En un rápido recorrido por lo que queda de las instalaciones de uso invernal del Morredero es fácil concluir que, si desde el Ayuntamiento de Ponferrada no actúan, el material de propiedad pública aún aprovechable desaparecerá, cargado bien en furgonetas y camiones, o bien fruto del deterioro por el abandono y la desidia.