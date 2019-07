Ponferrada constituye las once comisiones informativas

El Ayuntamiento de Ponferrada celebró, ayer, el acto de constitución de las once comisiones informativas y de seguimiento de la gestión política municipal. Un «puro trámite» pero «absolutamente necesario para poder empezar a trabajar», aseguró el alcalde, Olegario Ramón, que ayer se reincoporó a su puesto al frente de la Alcaldía tras estar apartado varios días por motivos médicos . Las once comisiones coinciden con las once concejalías delegadas y la composición de cada una de ellas sigue el principio de proporcionalidad. Así, el PSOE tendrá cinco de los trece representantes de cada comisión, el PP tendrá tres y el resto de grupos, un representante cada uno.