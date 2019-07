Ponferrada pide a la nueva Junta que se implante ya Radioterapia

m.c.cachafeiro | ponferrada

El Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada aprobó ayer, por unanimidad, una moción presentada por el portavoz del PRB, Tarsicio Carballo, para exigir al nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León la implantación de Radioterapia en el Hospital del Bierzo.

El PSOE respaldó la iniciativa sin que su portavoz, Mabel Fernández, utilizara el turno de palabra para argumentar su posición más allá de anunciar su voto a favor. El resto de grupos, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, respaldaron la iniciativa recordando la necesidad de que sea realidad lo antes posible.

Lorena González, por Podemos, apoyó la iniciativa aunque recordó que el PP nunca ha tenido en cuenta la petición de su grupo en las Cortes. Por su parte, el portavoz de CB, Pedro Muñoz, miembro también del equipo de gobierno, hizo alusión a los «condicionantes» que han ido retrasando su implantación, al tiempo que cuestionó la disposición de Ciudadanos, ahora en el gobierno autonómico, ya que en la anterior legislatura «no estaba muy por la labor», recordó. De todas formas, Pedro Muñoz espera que la llegada al gobierno autonómico de Manuel Midadiel, sea un aliado para su puesta en marcha.

La moción del PRB puso el acento en la situación que sufren los enfermos de cáncer en la comarca, a los que se obliga a viajar un mínimo de 120 kilómetros para su tratamiento cuando el Bierzo tiene una población similar a otras provincias de Castilla y León que ya disponen de este servicio. «Es imprescindible para esta tierra», insistió en su intervención Tarsicio Carballo, que recordó iniciativas de su partido como la recogida de firmas.

Marco Morala, al que se había dirigido antes Lorena Fernández para exigirle que en lugar de ir a «aplaudir» al presidente de la Junta a las Cortes dedicara sus esfuerzos a exigir su implantación, recordó en su intervención que Radioterapia es un compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco, como lo expresó en público el pasado 10 de mayo, en la campaña electoral. Morala pidió que se deje trabajar a la adminitración autonómica y a la nueva consejera al tiempo que solicitó a todos los grupos un esfuerzo para dejar de lado las diferencias.

Samuel Folgueral, por USE, dio también su apoyo aunque dijo que no es la primera vez que una moción así llega al Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada. «Esperemos que al menos sea la última».

Ciudadanos, ahora en el gobierno con el PP en la Junta y con responsabilidades en el área de Sanidad, insistió en que Radioterapia es «urgente y necesaria», aunque el debate «se debe hacer sin demagogia», aclaró Ruth Morales. «Tiene un proceso largo hasta que se pueda llevar a cabo», explicó la portavoz de la formación naranja, desde la adecuación de las instalaciones hasta la preparación del personal.

En el Pleno, Tarsicio Carballo volvió a echar en cara al alcalde que sólo se puedan presentar dos mociones por Pleno. La otra fue en apoyo del Ponfeblino. Por esa razón, otras dos más que presentó, para que no se cierre la térmica de Cubillos y para que llegue el Ave al Bierzo, no se debatieron al considerarse que no eran urgentes.

Este respaldo institucional se suma a otras iniciativas, como la de Bierzo Pyme o Eva María Arias, que denunció retrasos en su tratamiento.