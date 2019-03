Ponferrada quiere recuperar los juicios de casos de cláusulas suelo

La juez decana de Ponferrada adelantaba ayer la memoria de actividad del 2018 en este partido judicial y concluía que, a pesar de que se han registrado 15.094 asuntos (5.906 casos civiles, con una reducción del 9,25%) la carga de trabajo se ha estabilizado, debido especialmente al hecho de derivarse a León todos los casos de cláusulas suelo. Silvia Martínez Cantón explicaba que se puede dar una visión general examinando los procedimientos ordinarios que tuvieron entrada el 2017 y los del 2018, dado que las demandas solicitando la nulidad de cláusulas suelo se tramitan por la vía de juicio ordinario. Así, en 2017 se registraron 582 procedimientos ordinarios y el año pasado 327, lo que supone una disminución del 43%. Toda esta merma es la que se atribuye exclusivamente a la reducción de la carga civil.

Con estos precedentes, y debido especialmente al cambio de la ley —que ha dejado de obligar a renovar cada seis meses esta contingencia provisional de los juzgados de cláusulas suelo a León— la juez decana de Ponferada abogaba ayer por recuperar para el Bierzo la competencia sobre denuncias por cláusulas de condiciones generales de contratación. Como es sabido, los afectados bercianos por estas contingencias tienen que trasladarse a León y tanto los abogados, como los afectados, no están muy contentos con esta circunstancia. Es más, según decía Silvia Martínez podrían darse casos de desestimiento de los afectados precisamente por tener que desplazarse a León. «Habría que considerar la posibilidad de crear un nuevo juzgado de primera instancia e instrucción en función del volumen de desplazamiento de la nueva carga de trabajo. Si bien la especialización es deseable, no lo es el alejar la justicia del ciudadano. No resulta adecuado que un berciano se vea en la obligación de desplazarse a León para solventar una cuestión judicial que bien podría ser asumida por estos juzgados», manifestaba la decana de los jueces.

Silvia Martínez daba a conocer también iniciativas puestas en marcha, a modo de pruebas, como la creación de la Oficina de Presentaciones, con una terminal que permite acceder a la base de datos de la Policía Nacional. También se pretende contar con una plaza de perito tasador, lo que permitiría agilizar las diligencias judiciales.

En cuanto a logros, se trasladó el espacio de atención al público, que fue situado a la entrada del Palacio de Justicia. También se creó la denominada Oficina de Ayuda al Drogodependiente y no se ha encontrado a alguien para atenderla voluntariamente.