Ponferrada respalda que sea la DGT quien regule los patinetes eléctricos

El Ayuntamiento de Ponferrada ha recibido una comunicación interna de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP) que sugiere esperar a que la Dirección General de Tráfico (DGT) legisle sobre el uso de patinetes eléctricos y bicicletas en las vías públicas y no al revés, que los Ayuntamientos hagan cada uno por su lado una ordenanza municipal como ha pasado ya en otras comunidades autónomas.

Aunque Ponferrada no es una ciudad especialmente problemática, por el bajo uso de las bicicletas en su casco urbano y la mínima presencia de patinetes en las calles, por el momento, según datos de la Policía Municipal, el concejal de Transporte, Ricardo Miranda, entiende que la sugerencia de la FRMP es la posición más acertada en este caso. «Vamos a esperar, porque también nos han dicho que esa legislación de la DGT va a ser inminente, y va a dejar las aceras sólo para los peatones», explica Miranda.

En el mismo sentido que la capital del Bierzo se han posicionado ya otras ciudades de la Comunidad como Valladolid, con una problemática mayor pero con la misma percepción de que es mejor que se haga una legislación de arriba a abajo y no al revés. En otra ciudad como Segovia, su alcaldesa, Clara Luquero, reclamó la semana pasado a la Dirección General de Tráfico que regule cuanto antes, con «unas pautas claras», el uso de los patinetes eléctricos. El Consistorio segoviano mantiene la prohibición de su uso tanto en la calzada como en las calles porque se ha priorizado «la seguridad de las personas» ya que la Policía Local lo considera como «un vehículo a todos los efectos» por el peso que pueda cargar y por los kilómetros que puede alcanzar.

La muerte de una mujer de 92 años en Cataluña el pasado mes de noviembre, tras ser atropellada por un patinete eléctrico, ha acelerado los planes que elabora la Dirección General de Tráfico.

La normativa no se espera que esté lista hasta mediados del año aunque el borrador del documento que ha empezado a circular ya marca algunas pautas como que los patinetes tendrán prohibido circular por la acera o que los vehículos de dos ruedas deberán hacerlo por la calzada, ya sea por el carril bici –si lo hay– o compartiendo espacio con el resto de vehículos. En Asturias, la asociación de consumidores Facua ha instado a los ayuntamientos de Gijón, Avilés y Oviedo a informar sobre si regularán el uso de los patinetes eléctricos por el riesgo para los peatones ante la aparición de este tipo de aparatos en las calles.

En Ponferrada, la problemática no es tan importante hasta ahora, aunque en los grandes centros comerciales los patinetes han comenzado a ser ya uno de los productos más promocionados estas pasadas navidades. Miranda cree que la climatología en el Bierzo no acompaña para su uso, y tampoco el desnivel de la propia ciudad, aunque cree que no por eso debe dejarse de regular. «Tarde o temprano también llegarán a Ponferrada», afirma.