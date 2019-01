Ponferrada salva 2,2 M€ de remanentes para 24 obras pero pierde 800.000 €

maría carro | ponferrada

El Ayuntamiento de Ponferrada ejecutará, finalmente, 24 obras del total de actuaciones recogidas en el listado que se financiará con cargo a los remanentes de tesorería. Ello después de que los servicios municipales «hayan conseguido salvar, in extremis, 2,2 millones de euros», aseguró ayer la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, en una comparecencia pública para hacer balance del año que acaba de terminar. La regidora lamentó, eso sí, la pérdida de 800.000 euros de esos remanentes, lo que impedirá el desarrollo de once obras más, entre las que se incluyen la glorieta de Reino de León, el plan director del Camino de Santiago y varias pavimentaciones de calles y arreglos de plazas.

Son algo más de dos millones de euros que se suman a los 28 millones que —según la alcaldesa— el Ayuntamiento ha podido conseguir para Ponferrada a lo largo de 2018. Subvenciones e inversiones cuyos resultados se dejarán ver a medio y largo plazo. Es —dijo la regidora— la herencia que dejará al futuro el actual equipo de gobierno. «No podemos pensar sólo a corto plazo, hay que acostumbrarse a trabajar para el futuro», afirmó Fernández Merayo.

El Área de Regeneración Urbana (ARU) de La Puebla Norte (8 M€ en dos fases), la rehabilitación del Castillo Viejo (2 M€) y el plan diseñado para el solar del antiguo Carrefour (300.000 euros, de momento, para el proyecto del edificio sanitario) son los proyectos estrella a los que, ayer, aludió la alcaldesa de la capital berciana y a los que habría que sumar —subrayó— los 53 millones de euros para la modernización del Canal Bajo del Bierzo. Un «verdadero hito» que «va a sentar las bases» de una nueva etapa del sector agroalimentario como «motor de desarrollo económico».

Con todo ello, 2018 ha sido un año «muy bueno» y «satisfactorio» para Ponferrada, según Gloria Fernández Merayo, que confía, eso sí, en que la postura de «rechazo» continuo de la oposición no se mantenga en 2019. «Ya podemos adelante que va a haber casi seis millones de euros de remanentes y espero que no pase lo mismo, que no volvamos a tener un no por el no; porque haya elecciones o no, la ciudad no se puede quedar parada», afirmó.

Si hay un debe mayúsculo que Ponferrada y el Bierzo deben enfrentar a partir de 2018 es el cierre de la central térmica de Compostilla. También a ello aludió la alcaldesa, exigiendo al Gobierno políticas y rebajas impositivas que permitan reactivar el tejido empresarial.