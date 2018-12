El PP de Cacabelos critica la alegalidad del Ayuntamiento tras la condena de inhabilitación al alcalde

El portavoz del PP y exalcalde del municipio berciano de Cacabelos, Adolfo Canedo, criticó hoy la “situación de alegalidad” por la que atraviesa el Ayuntamiento tras la sentencia de la Audiencia Provincial de León que condena al actual regidor de la villa del Cúa, el socialista Sergio Álvarez, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. Según Canedo, la “huida hacia adelante” de Álvarez, una vez conocido el fallo de la Audiencia, y su “terquedad” para recurrir las sentencias ante instancias superiores está suponiendo un gasto en los recursos de los ciudadanos. “Nos obligan a gastar dinero para forzar las ejecuciones de las sentencias, que están para cumplirlas, nos guste o no”, señaló.

En ese sentido, el portavoz de los 'populares' quiso aclarar que el procedimiento que ha acabado con una condena contra el actual regidor se debe a que, en enero de 2016, Álvarez supuestamente habría impedido la reincorporación del interventor titular del Ayuntamiento a su puesto de trabajo tras un período de baja. “Ningún otro procedimiento pendiente de ejecución tiene nada que ver con este procedimiento”, aseguró Canedo, estableciendo distancia entre los motivos que causaron la baja del interventor -una supuesta agresión al alcalde- y los hechos juzgados por la Audiencia.

En la misma línea, Canedo apuntó que Álvarez no puede decir que no sabe por qué se le condena cuando existen varias resoluciones de la Junta que le obligaban a readmitir al interventor titular de la plaza y a cesar a sus sustituta interina. “Decir que no sabe por qué ha sido condenado es reírse de los ciudadanos de Cacabelos”, recalcó el portavoz del PP, que citó párrafos de la sentencia en los que se atribuye al actual regidor una “decisión carente de cobertura legal” y una “ilegalidad palmaria”.

Además, el exalcalde reprochó a Álvarez que no mantenga en sede judicial el mismo discurso que exhibe ante los medios de comunicación y ante los órganos del Ayuntamiento. Igualmente, avanzó que el PP mantiene diversos procedimientos judiciales en curso en los que los 'populares' buscarán forzar la ejecución de sentencias que pesan contra el Consistorio, entre ellas, la que declara nulos los actos en los que participó la interventora interina desde enero de 2016.

Próximas elecciones

Por otro lado, Canedo también hizo referencia a su posible participación como cabeza de lista del PP de cara a las elecciones municipales que se celebrarán en mayo del año que viene. Tras verse forzado a renunciar a la militancia por la apertura de un juicio oral, Canedo se reincorporó hace escasos meses al partido en el que ha militado en los últimos años, “meses después de ser absuelto”, señaló hoy.

Preguntado por las posibilidades de repetir como candidato a la alcaldía, Canedo especificó que, tras resolverse el proceso judicial contra él, el PP le abrió las puertas “con todas sus consecuencias”. “El partido sabe que cuenta conmigo”, se limitó a señalar el exregidor, que prefirió esperar a que los órganos superiores de la formación sean los encargados de anunciar las diversas candidaturas en cada municipio de la comarca.