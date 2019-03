El PP tacha de cacicada el plan de urbanismo de Cacabelos

M. Félix | Ponferrada

Cacabelos celebra este jueves pleno ordinario en el que el alcalde Sergio Álvarez, con el apoyo de sus socios políticos, aplicarán la aprobación provisional de las normas urbanísticas. Ayer, el portavoz del grupo del PP en el consistorio, Adolfo Canedo, tachaba esta iniciativa como «una cacicada» del tripartito y adelantaba que si llega de nuevo a la alcaldía lo primero que hará será «paralizar esta barbaridad».

Adolfo Canedo asegura que los vecinos no han tenido oportunidad de alegar sobre esta última modificación, y que el documento de planeamiento urbanístico que hoy va a pleno nada tiene que ver con lo aprobado inicialmente, en donde sí se tenía en cuenta el 80% de las alegaciones presentadas. Dice Canedo que hay ahora propietarios de fincas que desconocen lo que le afectará a sus fincas este planeamiento, en el que se incrementa el suelo urbano en más de un millón de metros cuadrados, con la previsión de poder construir 1.600 viviendas más, cuando en Cacabelos hay 740 vacías de las 3.106 existentes. El concejal y ex alcalde popular asegura que con la decisión que hoy someterá a pleno el alcalde y sus socios políticos de gobierno los vecinos del municipio tendrán que pagar 200.000 euros a mayores por el IBI. Un plan del alcalde que para el PP sólo tiene el objetivo de recaudar: «El único interés es saquear a los ciudadanos», manifestó Adolfo Canedo, quien anunciaba que si no llega a alcalde el asunto lo llevará a los tribunales.