Premio con pasión también berciana

Tres proyectos españoles figuran entre los 25 galardonados con los premios de Patrimonio Europeo «Europa Nostra» 2019, que reconocen iniciativas para conservar y sensibilizar sobre la riqueza cultural europea. La iniciativa «Lithica Pedreres» de s’Hostal en Ciudadela (Menorca); la restauración del Oratorio del Partal y Casa de Astasio de Bracamonte en La Alhambra y la conservación y restauración del Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela.

En esta última parte del trabajo se debe a una berciana, Olga Gago, natural de Bembibre, que fue uno de los ocho restauradores seleccionados entre más de 400 expertos que presentaron su candidatura.

«No pensaba que me fueran a coger. Había currículos con mucho peso. Es cierto que desde que me licencié en 1998, prácticamente no he hecho otra cosa que trabajar pero había más gente con la misma experiencia», precisaba esta bembibrense en una entrevista con Diario de León en 2016, justo cuando se encontraba en plena actividad en la catedral compostelana.

Desde que empezó a trabajar hace dos décadas, Gago Muñiz recordaba especialmente la época en la que estuvo al frente del laboratorio de restauración del Plan Arqueológico de la Cuenca del Navia, que está en el Castro del Chao Samartín, en Grandas de Salime, Asturias, o su paso como encargada de restauración en la Misión Arqueológica española en Jordania en el año 2008.

Ahora, esos premios de Europa Nostra reconocen proyectos de 16 países diferentes. «Los ganadores de este año están colaborando en los esfuerzos con su compromiso y la calidad de su trabajo», señaló al hacer público el fallo Tibor Navracsics, comisario europeo para la Educación, Cultura, Juventud y Deporte, informa Efe. Por su parte, el tenor Plácido Domingo, presidente de Europa Nostra, calificó por su parte de «héroes del patrimonio» a los premiados, por restaurar, preservar, apoyar y promocionar los monumentos y sitios del patrimonio europeo.

Los premios serán entregados en una ceremonia que se celebrará el 29 de octubre en París, organizada con apoyo del presidente francés, Emmanuel Macron, y que será presidida por Navracsics y Plácido Domingo.

Los premiados presentarán sus realizaciones en la Excellence Fair el 28 de octubre en la capital francesa. También participarán en diferentes eventos que tendrán lugar durante el congreso del Patrimonio Europeo que se celebrará del 27 al 30 de octubre en París.

Desde el retablo de Santo Tomás de las Ollas al de Castañoso o el de Cervantes, la restauración de dos lienzos de Alonso Cano o la policromía del órgano de Santa María la Corte en Oviedo han pasado también por las manos de esta restauradora de Bembibre. Obras maestras, aunque ninguna haya sido reconocida con un premio así. Restauradas fueron con el mismo mimo.