El Procurador resuelve el 70% de las quejas que recibe del Bierzo

La oficina del Procurador del Común de Castilla y León, que realiza las funciones equivalentes al Defensor del Pueblo, resolvió el pasado año siete de cada diez quejas presentadas desde el Bierzo, según las estimaciones que facilitó ayer el nuevo responsable de la institución, el experto en Derecho Administrativo Tomás Quintana, que viajó a la comarca para mantener sendos encuentros institucionales con la alcaldesa de Ponferrada, quien fuera alumna suya, Gloria Fernández Merayo, y con el presidente del Consejo del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel.

El Bierzo, aseguró Quintana en una comparecencia junto a la alcaldesa, presentó el pasado año 125 quejas ante al oficina del Procurador del Común, la mitad de ellas correspondientes a actuaciones del Ayuntamiento de Ponferrada. Quintana recordó no todas las quejas resultan admitidas y también hay un «porcentaje pequeño» de peticiones que se tienen que archivar porque las entidades sobre las que los ciudadanos realizan algún reproche no colaboran con la institución, lo que supone «una frustración» para el demandante y para la propia institución. «Esa noche no duremo tranquilo», reconoció.

El Procurador del Común entiende que parte de la falta de colaboración que en ocasiones encuentran en una administración pequeña se debe a la falta de secretario, «aunque nada lo justifique». Quintana recordó que las resoluciones de su oficina «no son vinculantes» y suponen una suerte de «recomendación» para que las administraciones mejoren su actuación, pero dejó claro que en determinados casos, la oficina del Procurador del Común tiene el recurso de acudir a la Fiscalía «para que se depuren responsabilidades penales».

Nueva sede electrónica

Quintana insistió en que su institución ahorra muchos pleitos porque en muchos casos resuelve un conflicto sin necesidad de que los ciudadanos acudan al juzgado, y reiteró que a finales de febrero funcionará su sede electrónica.