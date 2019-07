La producción de cereza cae al 30% con 600.000 kilos debido a la lluvia

Los productores de cereza del Bierzo dan por finalizada la campaña «nefasta» de este año. La recolección, que dio comienzo a mediados del mes de mayo, empezó de la peor manera posible debido a los repetidos episodios de lluvias y heladas que hicieron mermar mucho la producción.

A pesar de que las variedades tempranas se vieron muy afectadas, los productores pusieron un voto de confianza en las variedades de media estación o tardías, esperando la recuperación de la producción y estimando obtener el 50% de una cosecha normal. Sin embargo, las malas previsiones de primavera se cumplieron superando de forma aún más negativa todas las expectativas. El episodio de lluvias y tormentas empezó a mediados de la campaña de las variedades tardías, acabando por arruinar todo lo que quedaba.

Sin cifras definitivas de recolección por el momento, «el 50% que se estimaba al principio se ha quedado muy lejos. Como mucho se ha conseguido salvar el 30% de una cosecha normal», apuntó el director técnico de las marcas de calidad de fruta del Bierzo, Pablo Linares, dejando una estimación de 600.000 kilos a salvo en las cosechas. Con este, se cumple el tercer año consecutivo de unas cosechas «desastrosas» que afectan gravemente al sello de calidad de la cereza del Bierzo. «Un auténtico desastre. Estas últimas tormentas no han hecho efecto porque ya estaba prácticamente rematada la campaña por las tormentas anteriores», añadió Linares.

En lo referente al resto de cultivos, cabe destacar que se han visto afectados en función de la zona en la que se encontrasen.

Los árboles frutales como el pero o el manzano no sufrieron daños considerables, salvándose de la fuerte granizada que se registró el lunes por la tarde en diferentes puntos de la comarca del Bierzo. Por su parte, el grueso de la producción del viñedo tampoco se ha visto afectado, ya que las tormentas de piedra suelen ser muy localizadas. Es por ello que en los municipios donde sí cayó el granizo, el daño fue mayor. «Afortunadamente, ha caído en zonas donde no hay una gran densidad de viñedo», resaltó Linares. Aunque municipios como el de Congosto, Castropodame, Molinaseca y los Barrios registrasen tormentas de piedra, «en cómputos globales de toda la comarca, no supone un gran daño», añadió Pablo Linares.

Aun así, los productores de la comarca se muestran positivos puesto que el verano no ha hecho más que empezar. «Nos queda todo el mes de julio, agosto y hasta mediados de septiembre que más o menos esté recogida toda la fruta y que se haya empezado con la vendimia. Todavía queda mucho por delante y hay que cruzar los dedos para ver si se asienta el tiempo y se abandona esta inestabilidad», reconoció el director técnico de las marcas de calidad de fruta del Bierzo.