Propuesta total del Bierzo en el Salón de Gourmets

pacho rodríguez | madrid

Al Bierzo no le haría falta ni organizarse para poner en orden su propuesta gastronómica, porque va más allá y es hasta un hecho sociológico. Pero en el Salón de Gourmets hay que presentarse como oferta, y ayer, primer día de la cita madrileña, dominó en todos los frentes. En lo internacional así lo hizo porque las exportaciones empiezan a ser apartado vital, pero en lo más local, también, ya que la idea singular, aunque sea, por ejemplo, con un botillo, cada empresa aporta su personalidad al conjunto. Y el Salón de Gourmets es mucho de eso: más de mil productos nuevos o presentaciones basadas en lo tradicional pero con vistas al futuro. En los pasillos del stand de Castilla y León aparece el Bierzo a cada paso. Con empresas individuales o conjuntas, como son las que agrupan las marcas de calidad. Y que este año, coincidiendo todas juntas, dan una buena prueba de su poderío. Pero si no es así, es fácil encontrarse con propuestas como De lo Nuestro Artesano, o en vinos con Tenoira Gayoso o Bodega del Abad.

Lo que dejar ver estos días el Bierzo en Madrid lleva a apuntar que si alguien llegara a una casa particular de una aldea se encontraría con secretos culinarios que luego han conformado la oferta profesional. Y ese hilo que empieza ahí, es una de las claves para que las tierras bercianas fascinen. Y también, porque aunque no se quisiera, el Bierzo en Madrid en este salón lleva implícito la invitación al turismo. Es decir, que si en la capital está rico, lo que sea comido en su lugar de origen sería el placer al máximo. Por eso, ese olor a botillo en directo, como ocurría ayer, resultaba hasta aromático, porque, como también se comentaba, el mundo gastronómico asociado a lo gourmet ha evolucionado siempre hacia la calidad en todos los sentidos. El relato es así conjunto. Y puede suscribirse por todos los actores de este salón. Expertos, ya por veteranos en el salón, como es el caso de Pablo Linares, señalaba que en casi dos décadas el negocio es totalmente diferente. «Ha cambiado todo. Hasta en los productos. Antes la manzana era nuestro producto estrella, por así decirlo, pero ahora es la pera conferencia la que más se produce y vende», indicaba, haciendo también referencia a la evolución del mercado, la elaboración, presentación... En definitiva, que la clave ahora es que los detalles que se cuidan al máximo no tienen que tener la condición de delicatessen. Las IGP Botillo del Bierzo y Pimiento Asado también destacaban. Eso sí, muy próximos a la correspondiente de Cecina de León. O la propia DO Bierzo, cuyos vinos siguen abriendo brecha en mercados tan potentes como el madrileño. O los insustituibles, y gran manjar de las casas, pimientos del Bierzo. En la inmensidad del Salón de Gourmets apenas queda tiempo para echar un vistazo a otras comunidades o provincias. Aunque sí se veía cómo la capital gastronómica de este año, Almería, echaba el resto para lucirse. O, de igual forma, empresas de fuera que intentan entrar en el mercado español. Para todos los casos también hay una idea que puede ser común. Y es que este negocio visto así, en plan salón, parece sólo una fábrica de placeres, pero los que lo sustentan, los empresarios del campo, la tierra o el mar, también coincidían en que es un sector exigente, un tanto esclavo, y que requiere el día a día como esfuerzo para alcanzar resultados un poco satisfactorios. Eso sí, los productos del Bierzo y la provincia le sientan a la perfección a este Salón de Gourmets que ayer abrió sus puertas en Madrid y que reúne a profesionales de todo el mundo hasta el próximo jueves.