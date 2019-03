Mi proyecto estrella será un plan estratégico de futuro para Ponferrada»

En su primera entrevista tras ser nominado candidato del PP a la Alcaldía de Ponferrada, Marco Morala deja ya su impronta política con una palabra: diálogo. Y una que resume todas: Ponferrada.

—¿Se puede repetir un mandato, como el que está a punto de acabar, con tantos partidos, incluso más si entran en el Ayuntamiento otros como Vox?

—Espero que no se repita; lo que pretendo, como candidato del PP, es alcanzar una mayoría que permita gobernar. Gobernar tendiendo la mano al diálogo. Lo importante es el diálogo, el respeto y la colaboración mutua entre las distintas fuerzas políticas. No porque lo diga yo, que lo pienso y lo voy a desarrollar, sino también porque lo demanda la sociedad ponferradina. Creo que Ponferrada pide a gritos que los distintos grupos políticos nos pongamos de acuerdo y tracemos un plan de futuro para Ponferrada. Si, como espero, se me otorga ese gobierno de la ciudad, va a ser mi principal objetivo.

—¿No lo ha habido hasta ahora en el Ayuntamiento?

—No lo sé, soy como quien dice nuevo, pero con independencia de ello vengo a plantear un proyecto de futuro que va con mi personalidad y mi forma de ser y de entender la vida, y también mi forma de entender la política: diálogo y colaboración sin exclusiones de ningún tipo. Es importantísimo que, con independencia de ideologías y el perfil político de cada uno, estemos juntos colaborando y dialogando por un bien común superior a todos, que es la ciudad de Ponferrada y su futuro.

—¿Superará los votos que obtuvo hace cuatro años Gloria Fernández Merayo como candidata del PP?

—Estoy trabajando en ello, y creo firmemente que lo voy a conseguir. Voy a aportar un proyecto, un equipo y, sobre todo, ilusión y mucho, mucho trabajo. Fundamentalmente quiero ilusionar a los ponferradinos y creo que se va a reflejar a la hora de otorgarme una confianza que, espero y estoy convencido, va a ser mayoritaria y va a superar ese resultado de hace cuatro años.

—Podemos hacer una quiniela.

—Es complicado aventurarme; no juego a las quinielas ni hago apuestas, y creo que en el ámbito político, en la situación política actual, es muy difícil. Sí daré el uno, y es que Marco Morala será el próximo alcalde de Ponferrada.

—¿Debe gobernar la lista más votada o teme que haya otros pactos?

—Habrá que esperar a los resultados pero estoy convencido de que la lista más votada va a ser la que yo encabezo. Vamos a ver el escenario que deciden los ponferradinos, pero siempre, siempre, siempre, no va a ser un gobierno a dos, a tres, a cuatro o a cinco. Trabajaré activamente para que sea un gobierno de los 25 concejales que vamos a representar las distintas sensibilidades políticas de esta ciudad.

—¿Influirá la campaña nacional y los resultados del 28-A?

—Se habla de un posible efecto arrastre. En primer lugar, creo que Pablo Casado va a ganar las elecciones y que va a ser el próximo presidente del gobierno. En segundo lugar, lo que se plantea en Ponferrada es una campaña con proyectos municipales para mejorar Ponferrada. Mi proyecto va a ser ilusionante, volcado con una ciudad abierta, tanto al núcleo urbano como rural, y eso lo van a distinguir los ponferradinos y las ponferradinas. Vamos a presentar un programa para mejorar Ponferrada, dentro de una España mejor, una autonomía mejor, una provincia mejor y una comarca mejor. Lo importante es que se diferencie el ámbito local del general, siempre sobre esa premisa de que, estoy plenamente convencido, Pablo Casado ganará las elecciones generales.

—¿Y excluye algún partido en su política de pactos?

—No. Mi línea de actuación va a ser el diálogo, hablar con todos y no excluir a nadie. Esto es un proyecto en el que nos jugamos mucho en Ponferrada durante los próximos cuatro años y debemos anteponer los intereses de Ponferrada y los ponferradinos a los intereses políticos partidistas y electoralistas. Las puertas van a estar abiertas por mi parte.

—¿Repetirá alguno de los actuales concejales?

—Todavía estoy sopesando y trabajando sobre la lista. No es momento de hablar de nombres. A los actuales concejales del PP aún les quedan unos meses para concluir este mandato, y les invito a seguir trabajando con honestidad, honradez y con fuerza. La mayoría, sí es cierto, están colaborando conmigo, demostrando una lealtad hacia Ponferrada, hacia el Ayuntamiento y también hacia el partido. A partir de ahí, tengo que evaluar y valorar muchas circunstancias, y sobre todo el interés de Ponferrada. Ver ese perfil. Tengo nombres en la cabeza pero no es el momento de lanzar ninguno.

—¿Le ha gustado la reacción de Gloria Fernández Merayo tras conocer su designación como candidato del PP?

—De la señora Gloria Fernández Merayo quiero alabar su trabajo honrado, honesto y difícil durante estos años, con siete concejales de 25, y con una oposición que no se lo ha puesto especialmente fácil con votos en contra en los plenos, como consta en las actas. Al principio de mi nominación intenté ponerme en contacto con ella. Lo importante no es si yo llamé o no llamé o si ella contestó o no contestó sino lanzar este mensaje de ilusión, este mensaje de proyecto. Entiendo que hay un momento para cada persona y una persona para cada momento, y ahora el momento es el de Marco Morala, con lo que quiero mostrar una sensación no de cambio sino de impulso a la labor desarrollada por Gloria Fernández Merayo. Veré los proyectos que al finalizar su mandato están pendientes para concluirlos y el resto, los que no se hayan iniciado, los valoraré y si son buenos serán desarrollados.

—Llega pronto ya la Semana Santa y usted viene de ese mundo de las cofradías. Hay quien ha hecho cábalas sobre su apoyo entre los cofrades. ¿Le va a ayudar y hasta dónde?

—Yo preferiría permanecer al margen. No implicar mi presencia activa durante estos años en la Semana Santa con mi nueva trayectoria política. Ni beneficiaría a la institución que un día representé, ni a la Semana Santa de Ponferrada, ni tampoco a mi campaña. He sido cofrade, seguiré siendo cofrade y trabajaré activamente por la Semana Santa. Entiendo que es un patrimonio muy importante de la ciudad de Ponferrada. Formará parte de mi programa el impulso y consolidación de la Semana Santa y quiero trabajar con las cofradías para el siguiente objetivo, que tiene que ser la consecución de la declaración de Interés Turístico Internacional. Tenemos materia prima suficiente, y si somos capaces de trabajarlo bien, alcanzarlo. Por parte de la Administración local va a tener todo nuestra ayuda y apoyo.

—Aunque no me diga los nombres de quienes van a estar en la lista, va a ser en cremallera, un hombre, una mujer... ¿Será una mujer su número dos?

—Mi intención es que sea una mujer la número dos. Así es. Ahora estoy analizando capacidades, valorando personas... y que sumen, con independencia de que sean mujeres o sean hombres. A lo mejor pueden ser más mujeres en la candidatura. ¿Por qué no?.

—¿Quién es más adversario? ¿Vox o Ciudadanos?

—Pues creo que ninguno, y me explico. Creo que el PP es el original y tanto Vox como Ciudadanos son una copia. En caso de que se me ofrezca un original o una copia, siempre he apostado por el original. El PP es un partido con vocación de gobierno, cosa que no creo que se pueda decir de otras fuerzas que, o bien tienen vocación de pacto o vocación de oposición. Pero también quiero decir que el Partido Popular tiene una experiencia, que se ha demostrado, de eficacia y gestión. Ahí están los resultados, y eso tampoco lo pueden aportar otros partidos. El programa electoral de Marco Morala es un proyecto integrado y que complementa el proyecto para la comarca, la provincia, la autonomía y para España, y esto no lo pueden aportar otros partidos como los que usted me menciona. Los ciudadanos deben pensar muy bien a quien prestan su confianza.

—Usted ya ha planteado algunos proyectos en los que necesitan el apoyo del Gobierno, como la construcción de la A-76, un tren rápido a León... ¿Pero hasta qué punto son posibles en el corto plazo en un proyecto municipal?

—Si bien son proyectos nacionales, el impulso municipal es imprescindible. Tenemos que tener esa capacidad y ese ímpetu de luchar por conseguirlos; nadie nos va a regalar nada. Sí le quiero transmitir el que será el proyecto estrella de mi programa, porque esos proyectos de los que me habla van a estar encardinados en el mismo. Será el desarrollo y ejecución de un plan estratégico para Ponferrada. Se trata de un proyecto en el que se va a desarrollar y planificar el futuro de la Ponferrada que todos queremos. Va a ser participativo y participado. Desde la ciudadanía a asociaciones, sindicatos, empresarios, partidos, universidad y también por parte de las administraciones públicas. Quiero que conste de tres fases. La primera, un diagnóstico de la situación actual y de sus necesidades. Segundo, vamos a desarrollar esa estrategia. Y una vez que la tengamos desarrollada, vamos a establecer mecanismos de control y seguimiento de su ejecución. Estamos hablando de un plan a diez años vista pero que, año a año, va a tener objetivos a corto, medio y largo plazo. Y vamos a desarrollarlo entre todos. Por ejemplo, tendrá proyectos sectoriales, como el desarrollo industrial, el Eje Atlántico, el Cylog... que son prioritarios y estratégicos, y hay que incluirlos en el Plan Estratégico Municipal. Temas también de desarrollo como la fibra óptica, las nuevas tecnologías, no sólo en el núcleo urbano sino también en el mundo rural, porque van a contribuir a generar empleo, empresas y riqueza. Tocaremos todos los ámbitos, aunque permítame que los desarrolle en la campaña. También va a afectar al medio ambiente, la sostenibilidad, la educación, a la cultura, a la sanidad, a la movilidad... Y a un ámbito que he detectado desde fuera y que es muy necesario, que es que necesitamos una reestructuración organizativa del propio Ayuntamiento. Necesitamos firmar con los trabajadores municipales un convenio colectivo y necesitamos desarrollar una RPT. Es imprescindible. Además de estas dos cosas, el trabajador municipal necesita respeto y motivación, y todo eso va a ir dentro del plan estratégico y dentro de las líneas de actuación de Marco Morala.

—¿Alguna novedad más?

—La novedad es el plan. Es muy ambicioso; ya hay ciudades de nuestro entorno que lo están desarrollando. Para poder optar a ayudas europeas se necesita presentar un plan estratégico municipal. Estoy hablando de algo necesario y con una trascendencia muy importante.

—Si es alcalde, ¿cuál será su primera decisión?

—Muy sencilla. Lanzar este plan estratégico para Ponferrada. Hay que dotarlo de fondos, de financiación. Arrancar desde el minuto cero. Y estar a pie de calle: las baldosas, la limpieza, los jardines, la movilidad, la iluminación, el asfaltado. Voy a intentar desde el minuto cero, con la complejidad y las posibles dificultades que nos pueden aportar esta nueva ley de contratos con las administraciones públicas, pero quiero que se empiece a notar. En ese Plan nos jugamos nuestro futuro.

—¿Quién ha sido para usted el mejor alcalde de Ponferrada?

—Algo sé de historia de mi ciudad. Isidro Rueda en el siglo XIX. Además de ser mayordomo de la cofradía de Jesús Nazareno, fue un gran alcalde: la presa de la Martina, carreteras, el ferrocarril. Permitió que un pueblo que se fundó alrededor de un castillo sea la ciudad que es hoy Ponferrada.