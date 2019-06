El proyecto del Manzanal partirá de cero al ser inviable el estudio de 2003

La mejora ferroviaria del puerto del Manzanal deberá empezar de cero porque a día de hoy el proyecto del Corredor Atlántico desde Venta de Baños a Galicia pasando por Ponferrada, en principio para modernizar la línea para mercancías, no pasa de ser «un power point», según el secretario general del Eixo Atlántico, la asociación que integra a los municipios gallegos del proyecto, Xoán Vázquez, que recuerda que oficialmente le ha pedido al ministro, José Luis Ábalos, que le dé detalles de las actuaciones y no ha obtenido respuesta, tras la presentacion en el Ministerio el pasado mes de febrero.

Eso implica, a su juicio, que los proyectos a presentar a la Comisión Europea se puedan demorar para la mejora de la línea, que ya tiene luz verde del Parlamento Europeo y la Comisión, y no estén para 2021. «Para esa fecha, sabemos el dinero que pueden tener; si se retrasan ya no sabemos lo que habrá», explica gráficamente Xoán Vázquez, que no es nada optimista.

En el caso del Manzanal, el único estudio se realizó en el año 2003. Para el puerto, la solución que planteaba iría más al norte desde Bembibre hasta Brañuelas, donde ya continuaría por la actual línea. Entonces, ese estudio planteaba la construcción de 23 viaductos —el mayor de 1,3 kilómetros de longitud— y diez túneles —el mayor de 3,4 kilómetros—, algo que hoy se ve como inviable económicamente, según algunos responsables políticos de la comarca. Algunas soluciones alternativas ven en la mejora de los trenes de pasajeros una de las opciones «realistas», aunque de alguna manera se deberá afrontar la mejora del trazado para que puedan pasar convoyes de 700 metros para mercancías, que hoy no pueden circular por el denominado lazo.

Ábalos fijó las obras pendientes en el Corredor Atlántico en 16.872 millones de euros, aunque extendió su campo de actuación a Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, País Vasco, Castilla–La Mancha, Madrid y Cantabria. Para el Bierzo, el Corredor Atlántico es la última oportunidad para incorporarse con una conexión digna para enlazar con las estaciones de León o posibles alternativas en el Ave Zamora-Orense. De no mejorarse la línea a León, ni mejorarán los tiempos de viaje y el Bierzo perderá proyectos logísticos.