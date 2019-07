El PSOE de Cacabelos cesa las negociaciones con IU y SxC

El PSOE de Cacabelos anunció ayer que da por concluidas las negociaciones con los diferentes grupos políticos con representación en la corporación municipal.

Tras las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo y el posterior pleno de investidura a la alcaldía de Cacabelos, el grupo socialista a los mandos de Júnior Rodríguez, ha mantenido diferentes reuniones con los grupos políticos que tienen representación en la corporación, en vistas a «proporcionar la mayor estabilidad posible al futuro equipo de gobierno municipal», apuntó la agrupación.

En el comunicado, los socialistas señalan que Izquierda Unida «rechazó reiteradamente la oferta de formar un gobierno conjunto» y tampoco facilitó la posibilidad de mantener «diálogo alguno a no ser que se aceptara su imposición».

Sin embargo, a la Agrupación de Electores SxC se le ofreció la incorporación al equipo de gobierno a miembros de su lista «que no tuviesen la condición de expulsado o exmilitante del PSOE», algo que la agrupación no aceptó «bajo ningún concepto».

En consecuencia, el grupo municipal efectuó el cese de las negociaciones con estos dos grupos políticos porque «no han querido gobernar con nosotros ni movieron un ápice de sus imposiciones», señalaron desde el Partido Socialista.

De esta manera, el equipo de gobierno asume todas las responsabilidades gobernando en solitario «con la mano tendida respetando la pluralidad política representativa de los distintos grupos sin exclusiones», declararon al mismo tiempo que ruegan al resto de fuerzas políticas «altura de miras y trabajo conjunto para poner a Cacabelos en el lugar que se merece».

Por su parte, SxC acusa a los socialistas de exigirles que «trece miembros de nuestra lista dimitan como condición indispensable para formar un tripartito, por considerarlos transfugas a pesar de que no tenemos nada que ver con el PSOE» y les avisa de que tienen «las cosas muy claras», destacando que su prioridad es el pueblo y «los intereses partidistas y los odios personales no tienen cabida». También, la agrupación recuerda al equipo de gobierno que precisamente se separaron para no permitir ningún tipo de imposición y «no lo van a permitir ahora».

SxC remarca que está abierta al diálogo, «sin vetos personales, para hablar de Cacabelos e intentar formar un gobierno estable».

Desde la agrupación advierten que «si se continúa con esta actitud, provocarán una situación insostenible e irreversible ya que no podrán asumir el mandato».