PSOE y Ponferrada en Común critican la parálisis del PP

dl | ponferrada

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Ponferrada criticó ayer la «absoluta parálisis y desatención» del Consistorio, una situación que atribuyó a la «guerra pública» que, a su juicio, se libra en el seno del PP para decidir el nombre de la persona que encabezará la candidatura de los ‘populares’ en la capital berciana en las próximas elecciones municipales.

En un comunicado, los socialistas lamentaron que la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, «se dedique a la gestión de su futuro político en lugar de a la gestión de los intereses de la ciudad». En esa línea, el PSOE subrayó que en enero, por séptima vez en los últimos 13 meses, volverá a incumplirse el mandato de convocar pleno ordinario el último viernes de cada mes. Según los socialistas, con esta «actitud tan poco respetuosa con la ciudadanía», el equipo de Gobierno trata de evitar que la oposición ejerza la facultad de control y de formular mociones.

Igualmente, los socialistas criticaron el hecho de que en las últimas semanas no se haya convocado «ni una sola comisión informativa para dictaminar los numerosos asuntos pendientes» ni se hayan reunido los miembros de la comisión creada en diciembre para elaborar una propuesta de gestión del transporte público. En la misma línea, el PSOE exigió que se llegue a un acuerdo para aprobar los presupuestos municipales de 2019 y reclamó al equipo de Gobierno que deje a un lado «la gravedad de sus problemas internos».

Desde Ponferrada en Común e Izquierda Unida Ponferrada también mostraron ayer su malestar con el equipo de gobierno municipal, «que no solo cercena la labor de la oposición con la no convocatoria de plenos ordinarios, que son mediante los cuales el equipo de gobierno es sometido al control y fiscalización de la oposición, sino que además en lo que va de año no ha sido convocada ni una sola comisión», añade en un comunicado la formación.

«Desde Ponferrada en Común e Izquierda Unida Ponferrada nos preguntamos si esta va a ser la tónica general de los últimos meses de este mandato y si lo que parece más que probable de la búsqueda de un nuevo candidato por parte del PP para Ponferrada puede ser el motivo por el cual el equipo de gobierno se instale en el pasotismo y la inacción».

Entiende la formación de izquierda que sobre la mesa todavía quedan muchos asuntos que resolver antes de que acabe este mandato como todo lo relativo al transporte público o el servicio de basuras.