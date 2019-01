El PSOE relanza el proyecto de la autovía a La Espina desde el Bierzo

El PSOE quiere reactivar el proyecto de la autovía desde Ponferrada a La Espina, en Asturias. El secretario provincial de los socialistas, Javier Alfonso Cendón, mantendrá mañana, 3 de enero, una reunión con el líder del PSOE en el Principado, Adrián Bardón, para relanzar el proyecto, que depende de la iniciativa de los gobiernos de Asturias y Castilla y León al ser la actual carretera de titularidad autonómica a un lado y otro de la Cordillera Cantábrica.

El vicesecretario provincial del PSOE y alcalde de Camponaraya, Eduardo Morán, así lo anuncia al considerar que es «una vía de futuro» tanto para el Bierzo y Laciana, en la parte leonesa, como para municios como Degaga, Cangas de Narcea y Tineo en Asturias. «Creo que Asturias nos va a ayudar en esta iniciativa», insiste el número dos del PSOE provincial.

En paralelo, Cendón mantendrá también en las próximas semanas una reunión con el secretario autonómico, Luis Tudanca, para que «lo proponga en las Cortes de Castilla y León y adquiera el compromiso de si es presidente llevar a cabo esta infraestructura tan vital para la economía del Bierzo», añade Morán, que insiste en que es tiempo de «recuperar el tiempo perdido en la comunicación con Asturias».

La autovía de La Espina puede ser clave también en un futuro mapa desde Galicia, cuando se construya la A-76 (Orense-Ponferrada), para una comunicación más directa con los puertos del norte de España y Europa, explica el vicesecretario del PSOE. Morán insiste en el proyecto de autovía pero no descarta otras soluciones intermedias, como una mejora del actual trazado. «Soy siempre partidario de soluciones prácticas; no sé el término adecuado porque hace unos años la Junta de Castilla y León nos hizo una vía rápida Ponferrada-Toreno donde no puedes superar los 40 kilometros/hora y encima tienen no sé cuántos semáforos y cruces», dice con ironía Morán. «Lo que queremos es una vía de comunicación cómoda para el tráfico pesado que nos comunique con Asturias, con la infraestructura que ellos ya tienen con gobiernos socialistas en el Principado, que es la suerte que nosotros no hemos tenido».

La autovía desde Oviedo y Grado hasta La Espina se está finalizando en Asturias en los tramos que se habían abandonado con la crisis y existe un proyecto para comunicarla con la Autovía del Cantábrico. En el caso de León el proyecto discurriría desde Toreno por Fabero en línea recta hasta Cerredo, «no paralelo al río», advierte Morán.

En esa reunión con Adrián Bardón también se abordará el futuro de las comarcas mineras de Asturias y León.