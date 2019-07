Ramón pide ayuda a Fomento para arreglar «a fondo» el vial a Peñalba

El alcalde de Ponferrada, el socialista Olegario Ramón, ya ha contactado con el Ministerio de Fomento en busca de fondos y ayuda técnica para acometer «una solución definitiva» para la carretera de acceso a la localidad de Peñalba de Santiago por el valle del río Oza. Así lo adelantó durante su estancia en la localidad para asistir en la tarde noche del pasado sábado a la Fiesta Mozárabe, la recreación histórica en la que los vecinos del pueblo enclavado a las puertas del Valle del Silencio teatralizan la ceremonia de entrega de una cruz votiva a la iglesia y al monasterio de Santiago de Peñalba por parte del rey leonés Ramiro II para celebrar su victoria en la batalla de Simancas.

Ramón valoró la «importante inversión» que ha supuesto el arreglo de la carretera del Alto de la Cruz impulsado por la Diputación para evitar que Peñalba quede aislado si se producen nuevos desprendimientos en la carretera del Oza como ha ocurrido con las tormentas estivales de años pasados. La solución definitiva, en cualquier caso, pasa por mejorar la carretera del Oza y para ello «es necesaria la implicación de varias administraciones». El alcalde aseguró, según la nota difundida ayer desde el Ayuntamiento que ya ha mantenido «algún contacto con el Ministerio de Fomento para que haya algún tipo de implicación, por supuesto de los técnicos, pero si puede ser, también de financiación de la actuación, que es más de fondo», declaró.

Ramón recalcó que la solución para la carretera del Oza es muy compleja y debería incluir la construcción de un paso elevado sobre el cauce del arroyo de Los Mateos, en el punto donde se producen inundaciones periódicas que generan arrastres de terreno y el consiguiente corte de la carretera cuya titularidad corresponde a la Diputación de León. «La Diputación debe ser aliada de estas zonas», afirmó el alcalde de Ponferrada, que confía en que el nuevo presidente socialista de la institución provincial, Eduaro Morán, con el que se reunirá en breve, también lo entienda así.

Ramón también prometió a los vecinos de Peñalba «una solución definitiva» para dotar de cobertura de telefonía móvil y de internet a los pueblos de Peñalba y Montes. «Como alcalde me siento avergonzado de que en los años en los que estamos Peñalba no tenga esa cobertura», aseguró tras escuchar las quejas de los vecinos. Como ya adelantó el concejal de Medio Rural, Iván Alonso, el alcalde aseguró que «va a ser una prioridad del equipo de gobierno solucionar este problema, pero no con parches transitorios, sino con una solución definitiva que llevará un cierto tiempo y también una cierta inversión». Ramón insistió en que «este equipo de gobierno lo va hacer» y «si al final de este mandato no hemos solucionado este problema habremos fracasado como equipo de gobierno».La solución definitiva pasaría por sustituir el viejo repetidor, de materiales obsoletos, por «equipos modernos y adaptados a las nuevas exigencias de telefonía móvil e internet».

La celebración de la Fiesta Mozárabe involucró un año más a los vecinos de Peñalba, elogiados por el alcalde como «un ejemplo de comunidad, de puesta en común, de alianzas, de lucha conjunta, un ejemplo que podíamos extrapolar al conjunto de los municipios», afirmó tras felicitar a los vecinos y ala presidenta de la Junta Vecinal, Susana Rodríguez Panizo y al autor de la réplica de la Cruz de Peñalba que protagoniza la fiesta, el vecino Miguel Pascual. Los habitantes de Peñalba no se olvidaron de pedirle al alcalde que reclame el regreso de la cruz original, conservada en el Museo de León.