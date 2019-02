Lo raro es la enfermedad, no el niño

El cuento se titula La cigüeña añil, porque el ave y el color azulón le recuerdan a los días de la infancia a su autor, Roberto Ferrero Gómez, padre de una niña con una enfermedad rara. Y hay un párrafo que dice así: «Un día, cuando Naila era pequeña —ahora tiene dos años y ya es mayor, como yo, que tengo seis—papá y mamá nos explicaron al tato Danel y a mí que Naila tenía algo diferente, y que por eso le costaba más subir escaleras, comer ella sol, hablar como el resto de los niños de su edad y más cosas. Paree ser que tiene una enfermedad rara. ¿Y no hay pastillas, ni pomadas, ni inyecciones para curar lo suyo! Nadie sabe mucho sobre su enfermedad, pero al menos no le duele nada. Papá y mamá dijeron que iban a intentar por todos los medios que algún médico hablara con gente más lista y estudiosa y encontraran una pastilla o un jarabe parra que Naila no sea tan diferente».

El cuento de Ferrero, editado por los laboratorios farmacéuticos Pfizer, donde su autor trabaja precisamente en el departamento que busca remedios contra las enfermedades poco frecuentes, es la base de la exposición que el Hospital de la Reina de Ponferrada inauguró ayer como paso previo a los talleres educativos con los que quiere concienciar a los escolares de la comarca sobre «el valor de la diferencia y la importancia de ponerse en la piel del otro».

Porque el acoso escolar, bullying en su término en inglés, el rechazo de sus compañeros de pupitre, es un mal que acecha además a los menores que sufren enfermedades poco comunes, reconocían ayer tanto Ferrero como el responsable del Hospital de la Reina, Félix Rapú, y los médicos Javier del Valle, Raquel García y Miriam Cimas, que se encargará de los talleres.

Ferrero, que ha trasladado al cuento sobre la cigüeña de color añil la experiencia que junto a su mujer vive con su hija enferma, no dejó de recordar que el listado de patologías infrecuentes ronda las siete mil y en dos de cada tres «los médicos no te pueden ayudar». El libro, y la exposición, cuentan con ilustraciones de Adolfo Ruiz Mendes y un mensaje muy claro: «Las personas son todas diferentes entre sí y eso es lo que hace a cada uno especial», le dicen a la hermana de la niña enferma del cuento. Porque si la mayoría de los niños vienen al mundo en el pico de una cigüeña blanca, a Naila la ha traído una de color añil.