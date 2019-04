reabierto el tramo en obras de la calle camino de santiago

Una chapuza de cuidado, no solamente han tenido cerrado ese tramo al publico durante muchísimo tiempo, si no y para empezar, da lugar a error y confusión a los peregrinos, esa Avenida es Camino de Santiago, pero solo de nombre, pues el camino real no es ese, siguiente, han pintado aparcamientos de zonas azules que por lo que comentan resulta que no lo son y para rematar, la glorieta es inapreciable y se la van a comer el primer fin de semana. Lo dicho, una chapuza en toda regla. En fin........