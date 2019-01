El recuerdo que sobrevive del túnel 20

m. á. cebrones | bembibre

Al cumplirse los 75 años del accidente ferroviario más grave de la historia de España, el ocurrido el 3 de enero de 1944 en el túnel número 20 en Torre del Bierzo, el Ayuntamiento quiso, ayer, rendir homenaje no sólo a las víctimas de aquel trágico suceso, sino también a los vecinos, que se volcaron en ayudar a los afectados por el siniestro en el que se vieron involucrados tres convoy diferentes.

El acto de homenaje más destacado fue la colocación de una escultura conmemorativa, obra de Tomás Bañuelos, en cuya presentación también participó el hijo del maquinista del Correo, Luis Fernández, que aseguró que el accidente sólo se habría podido evitar si no se hubieran encontrado obstáculos en el camino. «Mi padre siempre comentó que si no hubiera habido obstáculos en el medio, el tren hubiera parado en el cargadero de Navaleo, porque hay un rellano. Independientemente de que cada uno estime la velocidad que le parece, él siempre dijo que no pasaba de 50 kilómetros por hora», aseguró.

Lo cierto es que, 75 años después, aún se pone en duda el número real de víctimas. Algo que el historiador Vicente Fernández, también presente en el acto, aseguró que se desvelará en breve con la presentación del libro La verdad sobre el accidente del túnel número 20. «Entiendo la curiosidad sobre ese dato, pero he de decir que el número de víctimas está entre cien y 20; más cerca de los cien», dijo .

En el acto del descubrimiento del monumento conmemorativo estuvieron, también, representantes de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de La Coruña. Consideraron que debían asistir «dado que un buen número de los viajeros del tren accidentado se dirigían a La Coruña y debemos rendirles homenaje». Ellos depositaron un ramo de flores ante el monumento.

Las actividades programadas por el Ayuntamiento de Torre del Bierzo para conmemorar el aniversario de este accidentes ferroviario incluyeron, también, la proyección del documental Túnel número 20, que narra el accidente y que fue ganador del Goya al mejor documental en el año 2003. Hasta Torre se desplazó su director, Ramón Fontecha, que no descarta una nueva producción sobre el siniestro, completada con los nuevos datos que se han ido desvelando en las últimas investigaciones.

En relación al documental proyectado, Fontecha destacó el matiz humano en las versiones que recogió en su momento. El mismo sentimiento que también recordaron algunos de los vecinos presentes en el acto, como José ‘el americano’, que recordó la llamada a colocar obstáculos en la vía para tratar de frenar el Correo. Una acción que resultó, finalmente, inútil.