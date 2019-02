Sacyl reconoce el bloqueo de agendas en doce especialidades del Hospital

m. carro | ponferrada

Aclarar el porqué del bloqueo de las agendas para la realización de pruebas diagnósticas y consultas en el Hospital El Bierzo sigue siendo uno de los caballos de batalla del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, que periódicamente pregunta a la Consejería de Sanidad sobre la situación de los dietarios en el centro asistencial berciano. Ello, ante las sospechas de que el cierre de los mismos responda al interés de Sacyl por ocultar los datos reales sobre la demora media. Una conjetura que no ha hecho más que acrecentarse tras la última respuesta que Sanidad ha dado a una pregunta de Cs, en la que reconoce el cierre «masivo» de agendas para pruebas y consultas de este 2019, según informó, ayer, el procurador Manuel Mitadiel.

«Las agendas de pruebas que no tenían asignadas fechas de cita correspondientes a 2019 el pasado 1 de noviembre eran las de los servicios de Radiodiagnóstico (TC, RM, ecografías y mamografías), Cardiología (ecocardiogramas, ergometrías y holter) y Digestivo (endoscopias). Respecto a las agendas de consulta sin fecha asignada para 2019, eran las de Alergología, Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Geriatría, Rehabilitación, Urología, ORL, Oftalmología y Traumatología», recoge la respuesta de la Consejería de Sanidad, que vuelve a vincular esta situación a la falta de profesionales.

«El Hospital El Bierzo presenta una importante dificultad para cubrir plantillas en algunas especialidades debido a diversas causas», insiste Sacyl, explicando que ellos obliga a que «la programación de las agendas se deba realizar a corto plazo, con la finalidad de garantizar la máxima actividad posible con los profesionales disponibles en cada momento». Una explicación que el procurador de Cs asegura no entender.

«No es comprensible la relación entre cerrar dietarios y conseguir la máxima actividad posible, ni siquiera que esta práctica sea la forma idónea de programar la actividad asistencial», consideró Mitadiel, denunciando, sobre la base de los datos ofrecidos por la propia Junta, que «había más agendas cerradas que abiertas» en los últimos meses de 2018.

Volviendo a la respuesta de Sacyl, en su escrito argumenta que el cierre de agendas y su apertura en función de la disponibilidad de profesionales también está pensado para «evitar a los pacientes la incomodidad que supone los cambios de fechas en las citas para consultas y/o pruebas derivados de la reprogramación por el absentismo laboral y otras incidencias». Visión tampoco compartida por Manuel Mitadiel, para quien todas estas artimañas sólo trata de esconder una realidad: «los datos ofrecidos sobre demoras son absolutamente falsos» y la razón fundamental del bloqueo de dietarios es «ocultar la verdadera entidad de la demanda de consultas y pruebas por atender».

Y es que, si Sacyl reconoce que hasta doce especialidades del Hospital del Bierzo dejaron de inscribir a pacientes en sus agendas para realización de pruebas diagnósticas y consultas a fecha 1 de noviembre de 2018, los datos que ofrece sobre los tiempos de espera no se ajustan a la realidad, porque no está teniendo en cuenta a esos pacientes que sí están pendientes de ser atendidos, que sí han solicitado prueba o consulta, aunque no figuren en ningún listado oficial porque todavía no han podido ser inscritos en la correspondiente agenda.