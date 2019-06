De sopetón con la señora Kirchner

La frase del refranero, “Miente; miente, que algo queda”, atribuida a un nefasto político alemán, quiero convertirla en esta sección que hoy estrenamos en el periódico en el “Viaja; viaja, que algo queda”.

Aterricé en Buenos Aires y acabo de estar con la senadora y ex presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Al desayunar en mi hotelillo de la Avenida de Mayo, casi a tiro de piedra de la Casa Rosada donde se han cocido decisiones históricas de este gran país, leo en el periódico Clarín que esta mujer no acudirá hoy al Palacio de Justicia para declarar por un asunto poco claro. Y me cuentan que tiene previsto acudir al Senado, porque su partido le ha preparado una comparecencia alternativa, más llevadera que en los Tribunales.

Pues ya está: quiero ver a Cristina moverse en su salsa frente a políticos, periodistas, aduladores y detractores.

Cuando llego a una de las puertas laterales del Senado, veo a una nube de cámaras de televisión. Hablo con periodistas y me dicen que la dama Kirchner acaba de entrar. Toca el tedio de esperar.

Y en esas horas muertas de periodista, si te lo propones, aprendes mucho. La suerte me sonríe, voy a tener una exclusiva, la de entrevistar al mismísimo ex ministro de Economía de Argentina y actual candidato a gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Estoy hablando con Mariano Oliveros, periodista con 21 años de experiencia que cubre política para Canal América Televisión (algo así como la tercera o cuarta televisión influyente de Argentina). De repente, se para y señala al otro lado de la acera a un hombre que dice reconocer como el que ostentara la cartera de Economía de la nación. Una periodista del grupo también lo reconoce y exclama lo siguiente: “¡Qué jodido, no ha envejecido nada!”. Él, tiene ahora 47 años.

Yo no me lo creo, porque no tenía pinta de ministro. Iba vestido con un vaquero y un plumas fino, azul. Eso en España no pasa. Pero, la tribu periodística que esperaba a la Kirchner me lo certifica.

No me lo pienso dos veces, los dejo, cruzo la calle sorteando los coches y abordo sin contemplaciones a aquel personaje. Ve que voy hacia él y le pregunto, pronunciando su nombre: “¿Axel?”. Me dice que sí con la cabeza, sin parar de hablar por teléfono. Levanta la mano derecha y me saluda, chocándola como lo hacen dos viejos colegas.

En efecto, confirmo que es el ministro. Cambia el color del semáforo en el paso de peatones y me señala con la cabeza que le siga. Por supuesto que, en ese momento, dejaría muchas cosas en el mundo, para seguirle.

Caminamos varios metros por la calle y cuando por fin termina con su teléfono móvil, le explico mi objetivo. Le cuento que soy periodista español y necesitaba hablar con él porque estoy con un proyecto literario sobre prensa y poder. Creo que le gusta lo que oye y me dice que va a una reunión. Yo le insisto, que me llega con 2 minutos de su tiempo y que la entrevista se la hago grabando con mi móvil, de camino a su cita. Accede. Y así, caminamos varios metros de entrevista.

Llegamos al bajo del edificio donde está la sede de la Asociación de las Madres de la Plaza de Mayo. Y entramos. Me dice que entre con él. Se va a entrevistar con la presidenta del mundialmente famoso colectivo por lo sucedido en la dictadura de Videla.

Sólo me faltó frotarme los ojos para creerme lo que me estaba pasado. Yo solo, recién llegado a Buenos Aires, con un ministro de Economía y la presidenta de la asociación de las madres de la Plaza de Mayo.

Desde dentro, alguien le llama y el político accede antes a dejarme fotografiarlo y a que una mujer que trabaja en esta sede me hiciera la foto con él que publico para que me creáis.

Con el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof.

Me quedo impresionado por el museo de las Madres que han creado en esa sede, cerca del Palacio del Congreso y el Senado.

Pero mi objetivo, la señora Kirchner, seguía pendiente. Así que vuelvo sobre mis pasos y los del ex ministro de finanzas, y me encuentro con la tribu de periodistas aún a la espera de la senadora y ex presidenta de Argentina.

Le doy las gracias a Mariano Oliveros por ponerme sobre la pista del ministro Axel y espero a que salga la que fue primera dama del país.

Y en efecto, una hora después, sale. En ese impás de espera hablo con tres mujeres y un hombre, que llevaban en la cabeza una diadema hecha a ganchillo con el nombre de Cristina Kirchner. Les pregunto si les paga alguien por estar allí y me dicen que no, que lo hacen por libre y amor a esa mujer estadista. Me quedan dudas, pero les llevo a mi terreno sin confrontación dialéctica. Y así, me entero de muchas cosas, algunas ciertas y otras les pondría la interrogación o la exclamación.

Tres mujeres y un hombre que llevaban en la cabeza una diadema hecha a ganchillo con el nombre de Cristina Kirchner y que acudieron para aclamarla.

Un par de tipos como armarios de grandes, con pinta de policías, mueven dos coches con cristales tintados en la acera del Senado. Está claro que la señora Kirchner va a salir. Y así fue.

A las que llevaban su nombre escrito en la diadema de la cabeza casi les da algo: cantaban y gritaban loas a Cristina como si tuvieran delante a Mick Jagger. Y la esperada se acercó a ellos y firmó en el libro que le tendió otra mujer.

Con un traje impecable de color lila, la señora Kirchner sonrió y trato de ofrecer su mejor estampa ante la nube de cámaras de televisión que más tarde la sacarían en todos los noticieros nacionales e internacionales. Por cierto creo que salgo con ella, porque yo estaba con las de la diadema en la cabeza, donde se paró a hablarles la ex presidenta.

Y así, en unos segundo, la señora Kirchner fue introducida por aquellos gorilas con walkis en un coche blanco con los cristales tintados de negro. “¡Adiós, señora, hasta otra, espero volver a verla!”, pensé.

Estoy de vacaciones, pero un periodista nunca descansa. Ya os seguiré contando más cosas. Entre ellas, todo lo que me contó el ministro de Economía de la señora Kirchner.

Cristina Kirchner firma en el libro que le tendió una mujer.