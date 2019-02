«Tenemos falta de profesionales por culpa de mala planificación»

«La Sanidad debería estar fuera del debate político»

«Las Plataformas tienen una razón para manifestarse. No tenemos la sanidad que nos gustaría tener. No sé si tanto en cuanto a la responsabilidad de los gerentes, porque muchos problemas no tenemos la solución en nuestra mano. Tenemos una falta de profesionales por culpa de una mala planificación que se hizo en su momento, y que nos está llevando a que la población perciba una falta de asistencia. Lo que intentamos es gestionar, aumentar los recursos y organizar la atención. Pero es verdad que la sanidad tiene problemas pero no agudizados; la proximidad de las elecciones hace que esté en el primer plano, porque sanidad y política tendrían que ir por derroteros diferentes. Nos interesa a todos y se debería llegar a acuerdos para sacarla del debate político. Hay algo de tacticismo político en este momento».

«Sáez Aguado es un buen consejero, con capacidad»

«El consejero, siempre que hemos necesitado su apoyo, hemos tenido una respuesta positiva. Ha demostrado su capacidad; en mi opinión, es un buen consejero».

«Nuestros hospitales tienen un cupo de planificación»

«El tema no es tanto la plantilla como cuando tienes que cubrir bajas, porque no hay profesionales en bolsa. Es también es cíclico. La planificación viene de tiempos pasados. Se protegió que los profesionales que han tardado seis años en formarse y cinco de especialización, y que ha tenido un alto coste para el Estado, para que no esperen cuatro años en encontrar trabajo. Hicieron unos criterios de renovación que han sido insuficientes porque la sanidad va avanzando y hay nuevas carteras de servicios. También es verdad que nuestros hospitales tienen un cupo de planificación; no hay más formadores. No es cuestión de meter en el sistema por hacer números».

«Con menos pacientes no se han cerrado consultorios»

«En los últimos años hemos perdido 15.000 pacientes y no se ha cerrado ningún consultorio. Habrá que ver de qué manera somos más eficientes. No hay que tener uno en cada pueblo sino una asistencia mejor. Algunos alcaldes me han venido para reorganizar los consultorios, pero que tome la decisión la Gerencia».

«El Hospital nació pequeño para los nuevos proyectos»

«El Hospital del Bierzo nació pequeño y tiene problemas de espacio, con una estructura que no es la mejor. Me gustaría tener mejores baños, con mejores accesos. También una renovación del Banco de Sangre, la zona de la piscina, que la tenemos inutilizada, porque no es ahora una terapia utilizada, y el área de consultas, que es lo que más urge, y se tendría que hacer un nuevo bloque. Se hará a corto y medio plazo».

«Radioterapia se implantará como mínimo en 2020»

«Se nos ha comunicado que Radioterapia se va a implantar mínimo en 2020, cuando se acabe la de León. Hay ese compromiso. Es algo que necesitamos por encima de otras áreas sanitarias. No sólo es el coste del proyecto; también la ubicación. Hay que hacer un anexo en el Hospital».

«Se reduce la lista de espera al tener más profesionales»

«En los primeros meses de 2018 hemos tenido más profesionales y eso nos ha ayudado a reducir las listas de espera. No baja con la misma rapidez que sube, y hay también pacientes con demoras por varias operaciones».