Terrón ve «difícil» recuperar el proyecto del Bosque Carbonífero

C. FIDALGO | PONFERRADA

«Va a ser muy difícil de recuperar, aunque no esté descartado. Si no fuera así, planificaríamos una alternativa». Así se expresaba ayer el nuevo director general de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), el profesor de Botánica Arsenio Terrón, para reconocer lo complicado que será obtener los siete millones de euros necesarios para que el Museo de la Energía recupere el proyecto del Bosque Carbonífero. La cúpula diseñada en 2011 tras un concurso de ideas donde albergar, entre otras especies, los helechos traídos desde Nueva Zelanda, el único lugar del mundo donde todavía crece la misma planta que poblaba la Tierra en el periodo Carbonífero, fue una iniciativa surgida de «años de bonanza», reconoció Terrón, que ayer pidió tiempo «para no cometer errores».

El director general de la Ciuden tiene previsto reunirse con el comité de empresa de la fundación, que el pasado verano, y cuando ya se vislumbraba el relevo de Eduardo Castiñeiras con el cambio de Gobierno, planteó públicamente la necesidad de recuperar la filosofía con la que había nacido la entidad, no solo en la planta de desarrollo tecnológico de Cubillos del Sil, también en los planes para el Museo de la Energía.

Y entre esas iniciativas aparcadas, además de la musealización de la segunda fase del Museo de la Energía, el edificio de Ene.térmica reformado en la antigua central térmica de Compostilla I, se encontraba la construcción de la cúpula del Bosque Carbonífero, la pieza que le falta al museo, en opinión del comité, para integrarlo en la ciudad con un parque público que ocuparía terrenos de la antigua montaña de carbón y multiplicar sus visitantes. La actual coyuntura presupuestaria, sin embargo, hacen que Terrón sea cauto. De momento, los helechos siguen almacenados, precisamente, en el edificio vacío de la segunda fase del Museo de la Energía, donde se han invertido 21 millones de euros, y que cuenta con un salón de actos para 200 personas, una de las dos locomotoras del tren Ponferrada Villablino restauradas para la Ciuden, y algunos elementos que iban a figurar en la colección expositiva, como un Ford Mustang restaurado.

Por otra parte, fuentes de la entidad confirmaron que el Patronato de la Fundación Ciudad de la Energía mantuvo ayer en Madrid una «reunión de trámite» para avanzar en el diseño de la nueva estrategia de la entidad. La reunión, a la que no asistía Arsenio Terrón, daba continuidad a la que ya mantuvo el Patronato el pasado mes de diciembre en Ponferrada para iniciar un cambio de rumbo en la Ciuden.