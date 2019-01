Una tesis sobre alcoholismo revela riesgo en seis de cada diez menores

Enedina Quiroga es la primera titulada en Enfermería que defiende su tesis doctoral en el Campus de Ponferrada y, además, lo ha hecho con resultado sobresaliente cum laude. Un trabajo al que esta enfermera del Hospital El Bierzo y docente del centro universitario ponferradino ha dedicado los últimos cuatro años y que ahonda en los problemas derivados del consumo de alcohol entre jóvenes de 16 a 18 años. El resultado de la tesis certifica el creciente consumo entre los menores de edad. Tanto que de los 195 estudiantes de cuatro institutos del Bierzo que participaron en el proyecto, 110 presentaban un consumo de riego que, además, se ha visto asociado en mayor medida al género femenino.

«El alcohol hace a los jóvenes más populares pero no les ayuda a ganar amigos». Esta es una de las principales conclusiones a las que esta enfermera ha llegado en su tesis. Es decir, los jóvenes beben para ser más populares y establecer mayor número de relaciones sociales, pero el hábito no suele darse en el entorno de sus amigos más íntimos, que suele ser el que trata de atajar la problemática, precisamente por la relación de cercanía que mantiene con el consumidor.

Otro de los aspectos reseñables de la primera tesis doctoral ligada a la enfermería que se defiende en el Campus de Ponferrada es que los jóvenes que residen en el entorno rural consumen alcohol en mayor medida que quienes viven en la ciudad. «Parte del estudio realiza una comparativa de los patrones de consumo entre el entorno rural y el urbano. Para conseguir una muestra equitativa, cogimos tres institutos rurales y uno del entorno urbano y encontramos una prevalencia superior de consumo en los primeros. Es por la mayor necesidad que tienen de sociabilización, porque están más limitados en este sentido», explicó Quiroga.

La tesis también indaga en los lugares que eligen los jóvenes menores de edad para consumir alcohol. La calle sigue siendo el principal escenario, en los famosos botellones. Pero estos también se hace en casas vacías propiedad de la familia de alguno de los integrantes del grupo. En el ranking no falta bares y pubs que siguen permitiendo el consumo de alcohol a menores aunque esté prohibido. «El consumo de alcohol es algo totalmente normalizado y legal. La sociedad no es consciente, todavía, de las consecuencias a largo plazo que puede tener, ya no sólo de problemas de salud; basta con ver la elevada tasa de accidentes de tráfico», explica la doctora en Enfermería que, desde el año 2011, compagina su trabajo en la unidad de Cirugía del hospital con la docencia en el Campus de Ponferrada.

Beben más las mujeres, sí. Un patrón de comportamiento que puede estar relacionado con la presión social. «Numerosos estudios nos dicen que el consumo problemático de alcohol se suele dar, sobre todo, en el género femenino. La explicación que le hemos dado es que es por la presión social a la que nos hemos visto sometidas las mujeres hasta día de hoy, más vetadas a las salidas y a relacionarnos. Ahora, se ha ido perdiendo esa presión social y se ha ganado permisividad en torno al consumo de alcohol», apunta Enedina Quiroga.

En todo caso, el consumo de riesgo no se da solo entre las mujeres. Es un problema generalizado entre los más jóvenes y difícil de atajar sin estrategias concretas por parte de las administraciones públicas, según explica la enfermera. De hecho, de los casi 200 cuestionarios que realizó como base de sus tesis doctoral, sólo un 13,30% de los estudiantes que respondieron a las preguntas aseguraron no haber bebido nunca. Parámetros similares a los que se dan a nivel nacional.

El contenido principal de la tesis está orientado hacia el análisis de redes sociales (ARS) y lo que pretende demostrar es cómo a través de esta metodología de estudio de contacto «sería más factible llevar a cabo estrategias de prevención y de promoción de la salud» en centros sanitarios, por ejemplo. Lo que, de momento, ha corroborado es que los jóvenes «son muy influenciables por el entorno social en el que están». Por ello es fundamental conocer «el patrón de relaciones de adolescentes».