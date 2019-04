Torre plantea un museo en su estación sobre la tragedia del tren de 1944

Un museo ferroviario en los edificios abandonados de la antigua estación donde contar la historia de la mayor tragedia de los ferrocarriles españoles. El Ayuntamiento de Torre del Bierzo del Bierzo ha comenzado a buscar fondos mineros del Plan de Dinamización de la Junta para salvar de la ruina los inmuebles del ferrocarril, previo acuerdo con su propietario, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), y conservar la memoria de un suceso que en su día fue minimizado por el régimen franquista, pero que acabó convertido en leyenda objeto de coplas en el Bierzo Alto y La Cepeda. La idea es acondicionar un espacio donde reunir objetos, documentación, fotografías y maquetas sobre la catástrofe que el 3 de enero de 1944 costó la vida a más de un centenar de personas en el túnel número 20 de la línea ferroviaria Palencia-La Coruña, ya desaparecido y a pocos metros de los andenes de Torre.

«Hemos enviado un escrito a la Fundación Santa María la Real, y ya he hablado del tema con el alcalde de Toral de los Vados y la alcaldesa de Brañuelas», explicaba ayer el alcalde de Torre, Gabriel Folgado, convencido de que, funcionando en red, se podría crear un macromuseo ferroviario entre las tres localidades. Toral ya dispone de un espacio museístico y Brañuelas ha comenzado a acondicionarlo, explicó Folgado.

La estación donde el 3 de enero de 1944 vieron pasar sin frenos al tren correo 421 abarrotado con más de novecientos viajeros, muchos de ellos sin billete, y desde donde trataron de retenerlo para que no arrollara a la máquina de maniobras en el túnel, está cerrada desde hace más de 40 años, recordaba ayer el ex alcalde Darío Zapico, testigo cuando tenía siete años de la tragedia. De allí ya se había ido en 1954 todo el personal de Renfe que regulaba el paso de los trenes, sustituido por la primera mesa de Control de Tráfico Centralizado instalada en Ponferrada, aunque en la estación se seguían vendiendo billetes, rememora el presidente de la Asociación Cultural Ferroviaria Berciana Daniel Pérez Lanuza. Hoy los dos edificios principales, vallados, se deterioran día a día y siguen el camino de otras estructuras abandonadas como el puente giratorio de La Placa en Ponferrada. Torre, que ya solo cuenta con un apeadero, todavía no dispone de una memoria económica para el proyecto.