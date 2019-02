Los trabajadores aceptan la oferta de Maessa en una votación muy ajustada

Veinticinco días por año trabajado hasta un máximo de trece meses para los despedidos y una ayuda mensual de 600 euros a sumar al sueldo durante un año para los operarios a los que se les ha ofrecido traslado. Esta es la oferta de Maessa —subcontrata encargada del mantenimiento en la central térmica de Compostilla— que los 46 trabajadores afectados por el plan de ajuste han aceptado en una votación secreta y muy ajustada. 22 votos a favor, 19 votos en contra y dos votos en blanco. Este fue el resultado del escrutinio. Por lo tanto, desechada la vía laboral y aceptado el acuerdo, a partir del día 4 de marzo, la empresa puede ejecutar las acciones que considere. Es decir, puede empezar a despedir a trabajadores y puede ordenar los traslados de otros.

Precisamente, en relación a los traslados, lo que todavía no se ha definido es si los 20 operarios de mayor edad a los que se les ha puesto esa opción sobre la mesa aceptarán, en su totalidad, la oferta. «Eso todavía está por decidir», explicó ayer el presidente del comité de empresa, Alonso Roa. En todo caso, eso ya es una decisión personal de cada trabajador. En todo caso, tanto la reubicación en cualquier otro centro productivo en el que tenga presencia Maessa, como los despidos dependerá de la carga laboral en la central térmica de Cubillos del Sil. Todo está en el tejado de Endesa. «Como siempre», apuntó Roa.

«Tenemos garantías de continuar hasta diciembre si hay carga de laboral por parte de Endesa y más allá, si hubiera trabajo, se podría pedir una prórroga», explicó el presidente del comité. Por eso los trabajadores quieren que Endesa cumpla con el plan social comprometido y emplee a todos los trabajadores auxiliares en las labores de desmontaje de las instalaciones. Pero claro, el objetivo es evitar que Endesa decida su contratación una vez que ya han sido despedidos de sus empresas. Ese es el temor que tienen, que lo que esté haciendo la compañía eléctrica es esperar a que los auxiliares se queden en el paro y contratarles con otras condiciones.

«Es un golpe muy fuerte», reconoció ayer el president del comité de empresa de Maessa. Los trabajadores han aceptado la oferta, pero el sí ha salido adelante por muy poco y lo ofrecido no es, desde luego, lo ansiado. Roa asegura que el paso dado por su empresa no es más que el principio. «Si esto no se para, se van a dar situaciones como estas de manera continua en todas las auxiliares».

El acuerdo en Maessa no compromete la acampada indefinida frente a la térmica. Ésta seguirá adelante, principalmente porque no sólo están involucrados los trabajadores de esta empresa de mantenimiento, sino los de todas las subcontratas. «Que haya habido este acuerdo no significa nada, porque sigue habiendo despidos», dijo Alonso Roa.

La siguiente acción de estos trabajadores se desarrollará en las Cortes de Castilla y León, el martes, en una reunión con todos los grupos políticos.