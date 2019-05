Trabajo y la empresa harán sendos informes sobre el accidente de Stac

El secretario comarcal de UGT, Omar Rodríguez, pidió ayer tiempo para que tanto la dirección de Stac como la Inspección de Trabajo realicen sendos informes sobre las circunstancias que rodearon el accidente mortal en esta empresa berciana, el pasado miércoles. Rodríguez, que hizo estas declaraciones en el acto de conmemoración de los 130 años de su sindicato, insistió en que «hay que dejar tiempo a la empresa para que realice su investigación y nos informe de lo que ha ocurrido. A partir de ahí, actuaremos en consecuencia», añadió.

Rodríguez también reconoció que para saber si se cumplen las normas de seguridad en las empresas bercianas se debería realizar una estadística por parte de la Inspección de Trabajo. «Por desgracia, a no ser que sea como en este caso, de un accidente mortal, apenas nos enteramos. En muchas empresas no existe un delegado de prevención de riesgos y, sobre todo, en las empresas pequeñas, que no tienen representatividad sindical. En esas incluso es mucho más difícil saberlo», explicó.

El líder comarcal de UGT, en el mismo toto, aclaró: «Lo que está claro es que los trabajadores y trabajadoras van a su puesto de trabajo para ganarse la vida y no para dejársela en ella. Lo que hay que hacer es cumplir con la Ley de Protección de Riesgos, y por otro lado, que la Inspección de Trabajo actúe».

El joven de 24 años que falleció en las instalaciones de Stac en el polígono industrial La Rozada, en la localidad berciana de Parandones, fue enterrado el pasado jueves en Villafranca en medio de la conmoción general.

El operario resultó herido al quedar atrapado por los rodillos de una máquina y nada pudo hacerse por salvarle la vida.

La dirección de la empresa Stac hizo público un comunicado en el que explica que están investigando las causas. La actividad se retomará el lunes después de cesar tres días en señal de luto.

La federación de Industria de CCOO también ha reclamado que se investiguen las causas «Estamos a disposición de quien nos requiera para realizar las gestiones oportunas, con celeridad, todas y cada una de las actuaciones que sean necesarias y pertinentes», señaló un portavoz tras el accidente.