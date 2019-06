Tres despedidos de Masa, en Anllares, concilian y uno va a juicio

Cuatro despedidos del servicio de mantenimiento que llevaba la empresa Masa Galicia en la central térmica de Anllares, ahora cerrada, han ido a juicio esta mañana aunque tres de ellos llegaron a conciliar tras conseguir indemnizaciones mejores de las que esperaban y solo uno pasó a la celebración de juicio oral.



Todavía quedan cuatro juicios más que se esperan celebrar el 22 de julio.



El delegado de CC OO, José Crespom pedía a las puertas de los juzgados de Ponferrada el apoyo ciudadano y que dejaran de ser abonados a Naturgy, la empresa matriz de la central, por el mal comportamiento que ha tenido con ellos.



"La actitud de esta multinacional en la comarca hace que los vecinos debiéramos responder por el trato preferente que ha tenido con la falta de sensibilidad hacia nuestros trabajadores. Va a iniciar trabajos de desmantelamiento y no tiene en agenda a trabajadores de la comarca", denunció.



Los empleados, por su parte, no entienden que tras 39 años trabajando en la central ahora no se les den las indemnizaciones merecidas ni se les ofrezca trabajo.



"Existe esa posibilidad para el desmantelamiento, que permitiría que tuviéramos trabajo tres años más al menos", dice Crespo.