«UGT apuesta por Forestalia y Cosmos; no por el no por el no»

«Hay menos paro en el Bierzo porque la gente se va»

«Ojalá los políticos cumplieran los programas electorales, porque no han cumplido ni el 20%. Los últimos datos del paro no reflejan la realidad. Hay menos paro porque la gente se va de nuestra comarca. Uno de cada cuatro contratos del último mes duraba menos de siete días. El 1 de Mayo tenemos que hacerles ver que la sociedad no está dormida».

«El Bierzo está harto y quiere también un plan industrial»

«La manifestación del 16-D reflejó que la gente del Bierzo está cansada y harta y quiere soluciones. El Bierzo quiere un plan industrial. Envidio a Villadangos, donde se solucionó un problema grave como Vestas. No entiendo por qué aquí no pasa. Que se cuelgue la medalla quien quiera. Y, por cierto, no es la primera vez que pasa. Del Bierzo se han ido empresas porque no han tenido apoyo autonómico y estatal».

«Ciuden tiene que vertebrar la transición justa»

«De la Ciuden poco podemos opinar, porque está atado de manos por las elecciones. Tiene que ser vertebrador de esa transición justa de la que nos han hablado. Lo malo es que no hay ni cantidades ni fechas para esa financiación».

Agroalimentación, industria pesada y diversificación

«Necesitamos industria que parta del sector agroalimentario, pero también industria pesada y diversificada, para que no nos pase como con el carbón. Prefiero tres industrias de cien trabajadores, que una sola de 300 que en un momento dado pase una crisis. Necesitamos también un eje logístico; también para los pequeños productores».

«No todo el mundo puede vivir de industria ecológica»

«Hay unos protocolos y una normativa, y se debe cumplir. Pero lo que no puede ser es el no por el no. UGT apuesta por Forestalia y Cosmos. Si no se respetan los límites, lo diremos, pero tengo mis reservas con Bierzo Aire Limpio. Por desgracia no todo el mundo puede vivir de la industria ecológica».