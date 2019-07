La ULE licita en 400.000 euros las obras de la clínica de Podología

c. f. c. | ponferrada

Diez consultas, un laboratorio, un quirófano aislado, una sala de rayos equis. Son algunas de las instalaciones con las que contará la futura clínica universitaria de la nueva titulación de Podología del Campus de Ponferrada, que la Universidad de León acaba de sacar a licitación con un presupuesto de partida de algo más de cuatrocientos mil eruos. La Universidad, según confirmó ayer el rector Juan Francisco Marín, destinará otros 400.000 euros en adquirir los distintos equipos de la clínica, bien por concurso público o bien por adquisición directa cuando las cantidades sean pequeñas.

Las empresas interesadas en hacerse con el contrato de la obra civil para acondicionar la clínica en el interior del edificio principal de Campus tiene de plazo hasta el próximo 14 de agosto para presentar ofertas. Marín estima que para la primera quincena de septiembre ya puedan adjudicarse los trabajos. El curso, recordó, arrancará con 30 plazas a la vez que den comienzo las obras de la clínica, que solo es necesaria «en el tercer y cuarto curso», resaltó el rector. El plazo de ejecución de la obra civil de la clínica es inferior a los seis meses.

Las instalaciones de la clínica, que ya podría funcionar también externamente a partir del próximo curso, se podrán ampliar si fuera necesario, recordó Juan Francisco Marín.

El rector, que no ha dejado de recibir críticas de la actual dirección del Colegio de Podólgos de Castilla y León, siempre cuestionando la calidad y la dotación de la nueva titulación del Campus de Ponferrada, recordó que en su día la entidad colegiada dudó de que Ponferrada fuera a contar con una clínica universitaria para el nuevo Grado de Podología. «Todo lo que ha ido diciendo el presidente del Colegio de Podólgos que no se iba a hacer se está haciendo. No es cierto que no vaya a haber una clínica universitaria»., afirmó.

Residencia universitaria

Por otra parte, el rector reconoció que la reciente convalecencia del alcalde de Ponferrada ha aplazado la reunión prevista para preparar la puesta en marcha de la residencia universitaria en el actual edificio de la Escuela Hogar. Juan Francisco Marín, recordó, en cualquier caso, que el proyecto se prepara para el próximo curso. «Ese año es imposible», manifestó.