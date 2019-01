«Un juzgado de lo contencioso sería muy recomendable»

dl | ponferrada

La carga de trabajo existente en Ponferrada

«El Ministerio ha aprobado nuevos módulos de entrada para la medición de la carga de trabajo en los juzgados. Conforme a estos, aunque no haya variado el volumen real de trabajo, los juzgados de Ponferrada aparentarían tener una carga de trabajo razonable. Sin embargo, conforme a los módulos anteriores, tenemos un informe de inspección del año 2017 que indica que, ese año, en el área civil, estábamos en un 147 por ciento de carga de trabajo. Ahora, con el nuevo parámetro de medición, tenemos un volumen de entrada de asuntos que se considera «razonable», aunque considero que dicho parámetro no tiene en cuenta las peculiaridades del Bierzo, que abarca un área muy extensa y con comunicaciones mejorables, lo que ocasiona que se pierda mucho tiempo en los desplazamientos, así como otras faltas de medios en organizaciones que trabajan en colaboración con el juzgado, lo que no coadyuva a aligerar el trabajo. Además, los jueces de Ponferrada asumen trabajo del partido judicial aledaño sin que ese trabajo sea visible o computable para nuestro partido judicial».

«El Bierzo no es una zona especialmente delictiva»

«En el ámbito penal no existen peculiaridades en la comarca del Bierzo. No es una zona especialmente delictiva. Tampoco hasta ahora se ha analizado en qué manera incide la pérdida de población en la comarca»

«El mediador parental ha quedado paralizado»

«Tuvimos recientemente una reunión en Madrid, gracias al Consejo Comarcal, en la que expusimos las reivindicaciones del Bierzo. Asistí acompañada de la presidenta de la delegación de Ponferrada del Colegio de Abogados y del delegado para el Bierzo del Colegio de Procuradores. Las peticiones fueron muchas. Ponferrada es el quinto partido judicial en número de juzgados de Castilla y León y tiene una serie de peculiaridades que lo hacen interesante para la implementación experimental de proyectos innovadores, como fue en su día la oficina judicial. Uno de los compromisos fue introducirnos en ese proyecto del coordinador parental, aunque de momento dicho proyecto ha quedado suspendido, pensamos que a la espera de fondos con la aprobación de los Presupuestos del Estado».

«El Ministerio no estima pertinente nuevos juzgados»

«La creación de nuevos juzgados que hemos reivindicado en los últimos años —especialmente de un juzgado de primera instancia e instrucción— ha sido rechazada hasta ahora. Estamos a la espera de examinar las estadísticas del año 2018 con motivo de la elaboración de la Memoria anual. La creación juzgado contencioso sería muy recomendable. El ciudadano del Bierzo tiene dificultades para desplazarse a León y soporta un coste mayor al no tener dicho juzgado en Ponferrada. Habría carga suficiente en la comarca para crearlo. Es una reivindicación».

«No hay carga de trabajo para un juzgado de género»

«En estos momentos no hay carga de trabajo suficiente para un juzgado exclusivo de violencia de género, por lo que el juez de violencia, si bien tiene una descarga de trabajo, se ve obligado a asumir otros tipos de procedimientos civiles y penales. Un juzgado exclusivo sería muy deseable, pero, aunque no lo tengamos, sí tenemos un juez especializado».

«Villablino podría apoyar los juzgados de Ponferrada»

«Los jueces de Ponferrada, en el año 2017, hemos sustituido 138 días en el juzgado de Villablino. Y hemos hecho juicios en Villablino desde Ponferrada a través de videoconferencia. Por ese motivo, consideramos que, del mismo modo, se puede reforzar Ponferrada por videoconferencia desde Villablino. No somos partidarios de suprimir el juzgado de Villablino, como se ha entendido, porque creemos que la justicia debe estar cerca del ciudadano; pero sí debe haber un aprovechamiento más eficiente de los recursos personales».

«Queremos la despolitización del CGPJ»

«Una de nuestras reivindicaciones en la huelga ha sido la de elegir a los vocales de procedencia judicial del CGPJ. Eso permitiría que accediera una variedad de jueces que incluyera algunos de partidos pequeños aportando una perspectiva más amplia».