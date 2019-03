USE aspira a asumir el liderazgo en más de diez municipios

Foto de familia de la Comisión Ejecutiva de USE Bierzo, ayer en la sede de la organización. ANA F. BARREDO -

m. carro | ponferrada

USE Bierzo presentó ayer a su Comisión Ejecutiva, confirmó la candidatura de su secretario general, Samuel Folgueral, a la Alcaldía de Ponferrada y, cuando todavía queda un mes para elaborar las listas de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo, aseguró contar ya con representación en «una decena» de municipios del Bierzo. Todo ello en una comparecencia pública en la que el líder de la formación estuvo arropado por el núcleo duro de la misma y un nutrido grupo de simpatizantes.

Gobernar el Ayuntamiento de Ponferrada y el Consejo Comarcal del Bierzo, así como obtener representación en la Diputación de León son los objetivos básicos de USE Bierzo de cara a la nueva legislatura. Para ello presenta un proyecto «mucho más ambicioso que el de 2015» y con «capacidad de liderazgo» más que suficiente para «construir un proyecto de futuro para el Bierzo», aseguró Folgueral.

«Hace cuatro años, esta organización política nació de manera rápida, en escasas semanas se forjó la candidatura. Cuatro años después, el proyecto es mucho más ambicioso. En las municipales de 2015 llevábamos la mejor lista y estamos firmemente convencidos de que fuimos los ganadores morales. Ahora, queremos ser los ganadores reales», defendió el exalcalde de Ponferrada, afirmando que USE aporta «savia nueva, frescura e ideas» para que la comarca vuelta a tener oportunidades, al margen del bipartidismo que —según el secretario general de USE— no ha hecho más que «paralizar» cualquier posibilidad de desarrollo.

«El liderazgo que necesita el Bierzo no lo encontramos en el bipartidismo ni en las denominadas nuevas políticas ni en los que le bailan el agua al bipartidismo. Nos han dejado solos y sin modelo productivo, sin soluciones. Nos han echado del marco de las oportunidades», dijo el máximo responsable de USE, lamentando «los cuatro años de parálisis absoluta» que han acumulado el Ayuntamiento de Ponferrada y el Consejo Comarca, donde la formación tiene representación. «Todo el mundo es consciente de que no se ha hecho política», espetó.

Las instituciones más próximas a los bercianos son el objetivo básico de USE, que ambiciona también metas más altas. «También estamos trabajando en apoyos para albergar opciones de proyectarnos autonómicamente, en Madrid y en Bruselas», aseguró Samuel Folgueral.

Los nombres de la ejecutiva

Pepa Rodríguez preside una ejecutiva en la que la secretarías de Organización, Economía, Política Municipal, Igualdad y Bienestar Social, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Medio Rural, Acción Vecinal y Transparencia están ocupadas por Santiago Macías, Fernando Álvarez, Javier Campos, Isabel Baílez, Cristina López Voces, Demetrio García, Azucena Alba y Francisco Martínez.