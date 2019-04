USE concurre a las Cortes autonómicas con Santiago Macías como cabeza de lista

Unidad Social de Electores (USE Bierzo) adelantó ayer su intención de contar con representación en las Cortes de Castilla y León. El partido que lidera el ex alcalde de Ponferrada, Samuel Folgueral, concurrirá a las elecciones autonómicas del 26 de mayo con una lista que estará encabezada por el concejal Santiago Macías. Con él integran una lista de 13 más los suplentes personas como Javier Campos, en el número 2; la docente Azucena Alba en el 3 ó Celerina Alonso, que seguramente repetirá al frente de la Junta vecinal de Bouzas, dado que no se ha presentado ninguna otra candidatura.

Se trata, en palabras de Folgueral, que ayer hacía las presentaciones, de «un grupo fuerte, potente, con capacidad para trasladar a Valladolid las pretensiones delos bercianos, reclamando lo básico, con un plan de desarrollo comarcal y un plan de reindustrialización para el Bierzo».

Precisamente el empleo es la premisa y «bandera» sobre la que gira esta candidatura de USE. «Nuestra prioridad es el empleo», señaló Macías, quien destacó que sus propuestas están lejos del «folclore» con que otras candidaturas han representado al Bierzo. En este sentido recordaba Macías que desde el Bierzo ya presentaron en el Consejo Comarcal la creación de una mesa para atraer inversiones europeas y ponía como ejemplo de logros el Corredor Atlántico ferroviario. Se mostró igualmente «defensor firme del carbón» como reserva estratégica, estima Macías que es fundamental un plan de desarrollo comarcal que reclamará USE en Valladolid.