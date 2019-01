USE llama «trileros» al cogobierno Merayo-Muñoz por las obras elegidas

El portavoz del Grupo Municipal USE Bierzo en el Ayuntamiento de Ponferrada calificaba ayer de «muestra de sectarismo y auténtico juego de trile político» el hecho de que la alcaldesa anuncie «que se han salvado de la quema aquellas obras con cargo a los remanentes que han interesado al equipo de gobierno de Fernández y Muñoz». Sobre todo después de advertir de que «era imposible que se hiciese ninguna obra, calificando la alcaldesa de ilegal la propuesta mayoritaria de la oposición y anunciando desde el equipo de gobierno que se perdería la partida presupuestaria».

Explica el grupo que dirige Samuel Folgueral que tres de cada cuatro obras de las previstas inicialmente «se salvan, pasándose de la imposibilidad de acometer ninguna obra a hacer las que han decidido a capricho la señora Fernández y el señor Muñoz, eliminando de forma sectaria aquellas a las que ponían la cara de determinados grupos políticos para que sufran las consecuencias de no pasar por debajo del arco del triunfo del bipartito que gobierna el Ayuntamiento».

En opinión de Folgueral, «si Fernández y Muñoz se dedicaran al juego, sería al trile. Escuchar durante estos meses lo que se ha escuchado con respecto a los remanentes y ver el resultado final pone a las claras que se gobierna a golpe de ocurrencia y de sectarismo. Este equipo de gobierno no tiene credibilidad y es un peligro público». Asegura que el alcance de «la propaganda del inefable dúo gobernante llega también a la irrisoria atribución a sí mismos de las obras en carreteras de la Diputación o de la inversión en la modernización del Canal Bajo. El portavoz de USE Bierzo concluye que declaraciones como las citadas «dan la risa», aunque finalmente «resultan vergonzosas porque actúan castigando al que no piensa como ellos y toman al pueblo como si fuera tonto».