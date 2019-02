«USE tiene ahora más encaje, hace falta un partido sin mochilas»

dl | Ponferrada

El grupo de Folgueral se ve clave en los próximos comicios municipales. Entiende que no queda otra que diáologo para gobernar

Resumen de un mandato

Los titulares del resumen del último mandato municipal de Ponferrada con Gloria Fernández Merayo en la alcaldía, cree Folgueral que lo pueden dar bien los ciudadanos. Son los siguientes: «A Ponferrada no le ha pasado nada bueno en este mandato», «se utilizan las instituciones, no para resolver problemas de la ciudadanía, sino para hacer daño a las personas».

Moción y olor a debilidad

Folgueral recuerda que desde el primer día ofrecieron un gobierno estable con una mayoría, transversalmente para garantizar un equilibrio. «No se aceptó por los partidos progresistas y lo que ocurrió fue el gobierno de la señora Merayo, por imperativo legal en segunda vuelta, no por ser elegida por los ciudadanos, es lo que sucedió. Luego, sólo USE Bierzo permitió concejalías delegadas. Se refiere al dejarlo Ricardo Miranda y asumirlo Pedro Muñoz. «Hemos sido siempre leales a la institución. Luego había otras propuestas que no salieron y dio un equipo de gobierno flojo». Folgueral dice que demostraron su estilo dialogante y negociador. «El PSOE, lejos de llegar a acuerdos con nosotros han tomado medidas personales, no han entendido la lealtad institucional y con eso no se puede llegar a un cambio de gobierno». Pudiera ser que la alcaldesa oliese la debilidad de la oposición para ponerse de acuerdo, pero no se aportaron medidas buenas para gobernar y se piensa en otra acción, porque el equipo de gobierno no mejoraba. «Estuvo el rum-rum para cambiar equipo de gobierno y eso perjudicó».

Propuesta de pactos

«Ahora, más que nunca, dado lo fraccionado del arco político, el diálogo, la mano tendida y capacidad para llegar acuerdos es vital y necesaria. Ya lo hicimos y propusimos sentarnos, pero la organización que podía llegar cerró la puerta por sus cuitas (PSOE); estuve reunido con Ángela Marqués, pero la organización cerró la puerta. Luego, fíjense lo que ha permitido este desastre de ausencia de gobierno municipal», dice Folgueral.

Hoy, USE más necesario

«USE tiene ahora más encaje en el panorama político que cuando nació, quizá de una forma precipitada. Hace falta un grupo político que no tenga ninguna mochila, nada que ver con lo que está ocurriendo con los dos partidos hegemónicos, que han demostrado que sobre este territorio han depositado una cortina de fracaso político clarísimo. Se ha producido aquí un colapso económico».

Negociación

«Es obligatorio que lleguemos a acuerdos por las necesidades de sus habitantes, independientemente de los candidatos»; «No me da igual Olegario que Marco Morala. Ponferrada nos interesa a todos». En Ponferrada miden los tiempos y cree que se pueden implementar mejoras, con un partido «fuerte y con ganas de hacer cosas». Sobre Marco Morala valora que sea una persona «razonable, amable, cortés», con el que mantiene una buena relación y recuerda que cuando estaba en la Hermandad Jesús Nazareno destacó el entendimiento.

En más de 20 municipios

«Pasamos de la veintena de municipios con negociaciones y candidaturas consolidadas. Los partidos hegemónicos están en declive y los que ofrecemos experiencia de gobierno, somos atractivos. Nuestra organización política tiene novios en la provincia y más allá. Lo estudiará el partido. Preguntado si UPL y Ciudadanos responde que hablan con todos, incluidos estos.

La receta es el empleo.

«Los jóvenes se nos van y tenemos que combatirlo con empleo, empleo y empleo».

Reflexión para el PSOE

«El PSOE tiene que hacer una reflexión porque en el 2015, USE, con un mes de campaña electoral, estuvimos a punto de ganar al gran Partido Socialista de Ponferrada. Tendrá que hacer una reflexión sobre la fraternidad y necesidad de verse entre los suyos».

Ciudad sanitaria

«Hay que salir del barro con planteamientos que ilusionen. Hay que abrir el zoom y plantearnos que necesitamos una ciudad sanitaria y los grandes proyectos de infraestructuras».