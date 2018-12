USE urge un plan de desarrollo tras el balance de «un año de pesadilla»

Manuel félix | Ponferrada

Antes de que vuelvan a sonar las doce campanadas, las formaciones políticas están confluyendo en los balances políticos anuales. El que fuera alcalde de Ponferrada y ahora al frente del grupo municipal USE, Samuel Folgueral, hacía ayer un llamamiento a las administraciones públicas para que no se olviden «de uno de sus hijos: Ponferrada y el Bierzo», para el que urge un plan de desarrollo comarcal que venga a paliar este año de «pesadilla»; ese mismo en el que se cerraron las minas de carbón y se anunció el candado para sus dos centrales térmicas.

Folgueral asegura que Ponferrada está viviendo una perceptible soledad política, debido precisamente a la inacción y falta de empatía con los suyos de la alcaldesa, la popular Gloria Fernández Merayo, que gobierna —según sus palabras— «a golpe de ocurrencia» y que se va a ir con el «récord de concejales dimisionarios».

En esa soledad política, sin percibir «el aliento de las administraciones», dijo que no sólo está Ponferrada, sino también el resto de la comarca. Y puso una metáfora ejemplificadora para alcanzar soluciones, al comparar a unos padres (la Administración pública) que tienen varios hijos, «bien aseados y bien vestidos» y a uno de ellos (Ponferrada, el Bierzo) no lo atiende y lo deja «harapiento». Y eso, porque la Junta sí ha socorrido este año con prontitud problemas de empleo público en otros puntos de la comunidad, dejando al Bierzo de lado por la falta de peso político local. Para Folgueral, el 2018 fue en el Ayuntamiento de Ponferada «el año de la broma pesada» y el del «balance descorazonador». El dirigente de USE, —que volverá a presentarse a las elecciones con ánimo de ganar más votos, no solo en la capital berciana, sino también en otros municipios— lamentó que ninguno de los grandes proyectos del Ayuntamiento se llevara a cabo y la única notifica positiva fue el acuerdo para las obras del remanente presupuestario.

Recuperar la producción energética, plan industrial, compromiso con la Ciuden, infraestructuras, atraer tejido empresarial y activar nuevas titulaciones universitarias son la receta que plantea USE.