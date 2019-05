Vecinos del centro de Ponferrada urgen ayuda contra los okupas

Como ciudadano normal no entiendo todavía lo de " Okupas", los inmuebles tienen unos propietarios que pagan los impuestos por ellos, IBI, agua, basura etc, cosa que entiendo aunque no comparto parte ellos, ya que la propiedad nunca es tuya, si no compartida, pero buenos dejemos ese tema, si soy propietario de algo y no pago me expropian, pero si soy propietario,pago mis impuestos y se apoderan de un bien mio, por que se demora tanto el que vuelva a mi propiedad en las mismas condiciones que estaba?, para que esta la "Ley ", que casualidad nunca ha habido okupas en bienes de políticos, si tantas cosas quieren cambiar para una mejor convivencia, por que no empezar por la mas elemental RESPETO A LA PROPIEDAD, ahora con las nuevas votaciones que vayan tomando nota