Los vecinos de Molina toman la calle para defender su consultorio médico

maría carro | ponferrada

Los vecinos del municipio de Molinaseca ya no toleran más la deficiente asistencia sanitaria que reciben en su consultorio médico. Seis años llevan aguantando un problema que se ha agravado en los últimos meses y, ante el temor de que todo esto termine en el cierre del consultorio, han decidido hacer pública su queja. Cerca de un centenar de personas se concentró ayer a las puertas del Ayuntamiento, que dan entrada también a la consulta, para exigir a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo una atención médica diaria, con un horario fijo y bien definido, ordenado y no caótico como el actual. Así lo define el portavoz de Coalición por el Bierzo (CB) en el Ayuntamiento de Molinaseca, Gerardo Méndez. Ha sido esta formación la que convocó la protesta de ayer.

«Llevamos al menos seis años aguantando esta situación y hace unos dos años y medio ya nos concentramos para pedir un servicio digno no sólo para Molinaseca, sino para todos las pedanías: El Acebo, Paradasolana, Onamio y Riego de Ambrós», recordó Méndez. Protesta que no tuvo efecto en vista de que las cosas, lejos de mejorar, han empeorado. «Un día viene, otro día no, otro día viene solamente una hora y no da un servicio suficiente a la gente. Lo que queremos es un médico que venga todos los días, como antes, no que venga sólo una hora, porque en una hora no puede atender a 29 pacientes como había el otro día», denunció el portavoz de CB.

«El jueves pasado pusieron un cartel diciendo que no iba a haber consultorio el viernes, que fuéramos a San Antonio (Ponferrada). Otras veces nos encontramos con que el viernes atiende de nueva a diez de la mañana y el lunes de una a do. Es un desorden total, la gente sabe cuando viene al médico pero no cuánto va a tener que esperar o si va a ser atendido», denunció Gerardo Méndez. Eso sí, los vecinos tienen claro que la culpa no es de la médica. «Ella es la primera que está nerviosa, no puede dar un servicio en condiciones. Tenemos una médica muy buena pero no da hecho lo que hay que hacer y tiene descansos y vacaciones y también tiene que ir a los pueblos», relató el representante de Coalición por el Bierzo.

La reclamación está clara como claro les ha dejado la gerencia sanitaria que el problema es que hay falta de médicos. «La explicación que me han dado es que no hay médicos y, desde luego, una falta de previsión, ya que se han jubilado mucho y no se han sustituido», dice el bercianista. Exactamente, lo mismo que sucede en otros muchos consultorios médicos del Bierzo. Pero en su caso, han decido movilizarse y seguirán haciéndolo si no se les da soluciones.

«Queremos que el consultorio esté abierto toda la semana como había sido siempre. Antes venía de diez de la mañana a una o una y media de la tarde. Sólo así puede atender bien a la gente. En una hora no se puede hacer, porque no se puede estar sólo dos minutos con cada paciente», afirmó Gerardo Méndez. «Si no hacemos algo, igual terminan quitándonos el consultorio médico y eso si que no», añadió.