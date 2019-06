Vera y Müs dejan su impronta en Escocia

Asier Vera y Víctor Müs, dos bercianos de pro, han unido su talento bajo un mismo nombre. Se han convertido en el dúo ‘Chisme’ para llevar la magia de la pintura mural de raíz berciana hasta la ciudad costera de Dundee, en Escocia. Allí participan en una iniciativa desarrollada para crear una ruta turística con el arte urbano como elemento de base. El propio Vera ha dado a conocer el proyecto a través de sus redes sociales y ha mostrado el resultado del trabajo que él y Müs han desarrollado conjuntamente y que, según sus propias palabras, no es más que el principio de algo más grande. Trabajan bien juntos y eso se nota en el resultado: unas obras impactantes. «Este es el primer muro internacional que he pintado como mi hermano @aka_mus», asegura Vera a través de Instragram, adjuntando imágenes de los cuatros murales que han pintado. | m. c.