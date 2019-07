La vida anónima del único etarra berciano

Qué fue de Jesús García Corporales, el único etarra nacido en el Bierzo, en libertad desde enero de 2014 después de cumplir 19 años de cárcel por dos atentados.

Alias ‘Gitanillo’, ‘Legionario’ o ‘Josu’, en su día se integró en la denominada ‘vía Nanclares’ de reinserción de presos.

Estos años han transcurrido en el anonimato más oscuro. Si acaso, ha trascendido que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Serrano, ha sobreseido provisionalmente la investigación abierta por su presunta implicación en el atentado mortal del teniente coronel del Ejército del Aire Juan Romero Álvarez y otros seis militares en la glorieta de López de Hoyos de Madrid el 21 de junio de 1993.

Así lo ha confirma el hijo de Juan Romero Álvarez, Pablo Romero, periodista de profesión y autor de una investigación que presentó en el juzgado y que sirvió para que se reabriera el caso en 2016.

García Corporales, alias 'gitanillo', a su llegada extraditado a Madrid. EFE

Nacido en Cubillos del Sil en 1960, García Corporales pasó su infancia en el Bierzo hasta que se trasladó a Llodio (Vizcaya). Miembro del comando Araba en los años 80, también se le relacionó con el comando Madrid en las campañas de 1991, 1992 y 1993, justo cuando tuvo lugar el atentado del padre de Pablo Romero, aunque nunca se le condenó por ninguna acción en la capital de España.

La investigación iniciada por Pablo Romero fue un ejemplo de coraje y decisión, después de que el caso de su padre estuviera a punto de ser archivado por falta de pruebas. Al menos, ahora, no hay suficiente base para ir más allá pero ahí queda la investigación, por si un día aparecen nuevos papeles del comando Madrid.

La citación de García Corporales en el Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional se basó en la investigación que llevó a cabo Pablo Romero y en la declaración ante el juez de dos policías que investigaron al comando Madrid en esos años. García Corporales compareció por videoconferencia desde los juzgados de Amurrio (Álava) para asegurar que desde que huyó a Francia en 1989, hasta su detención en ese país, no volvió a cruzar la frontera, por lo que no pudo participar en las campañas del comando Madrid en los años posteriores.

Cuando murió su padre en 1993, Pablo Romero tenía 17 años. Un coche bomba cargado con 40 kilos de amonal explotó al paso del minibús del Ejército del Aire en el que viajaban el teniente coronel Juan Romero Álvarez y otros seis militares. Tuvieron que pasar 20 años para que Pablo publicase en El Mundo un artículo, ‘El folio 825’, producto de su propia investigación del sumario 17/94 del atentado de su padre. Ocho tomos, más de 1.400 folios y varios anexos que le retrotrajeron al horror de aquel día.

Romero, que ahora trabaja en Público, subraya que el principal objetivo de su investigación era y es«saber qué pasó», que es «lo único que me cierra la herida». «Yo no puedo pasar página si no sé lo que ocurrió», explica, y recuerda que hay unos 400 asesinatos de ETA sin resolver. Esa es la clave. Que todavía no hay justicia para todas las víctimas.